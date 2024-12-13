Ja, HeyGen bietet eine reiche Auswahl an Reisevorlagen, um Ihre kreativen Projekte zu starten. Sie können diese Vorlagen einfach anpassen und Branding-Kontrollen anwenden, wie Ihr Logo und spezifische Farben, um sicherzustellen, dass Ihr Reise-Highlight-Video ein konsistentes und professionelles Aussehen behält.