TikTok Ads Video Maker: Erstellen Sie schnell virale TikTok-Anzeigen

Generieren Sie leistungsstarke TikTok-Anzeigen-Kreative mit AI-Avataren, um Engagement und Konversionen zu steigern.

Erstellen Sie eine dynamische 30-sekündige TikTok-Anzeige, die ein neues Produkt vorstellt und sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet, die schnell ansprechende Inhalte generieren möchten. Das Video sollte einen schnellen, trendigen Musik-Soundtrack mit hellen, ansprechenden visuellen Elementen haben, die authentisch und nutzergeneriert wirken. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Produktvorteile in einem nachvollziehbaren, direkt in die Kamera gerichteten Stil zu präsentieren und zu demonstrieren, wie einfach es ist, leistungsstarke TikTok-Anzeigen ohne komplexe Filmaufnahmen zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine prägnante 45-sekündige TikTok-Videoanzeige, die für Marketingagenturen und E-Commerce-Unternehmen konzipiert ist, die ihren Anzeigen-Erstellungsprozess optimieren möchten. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und optimistisch sein und eine klare Voiceover-Generierung bieten, die die Zuschauer durch eine Lösung führt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um zu zeigen, wie mühelos vielfältige Anzeigen-Kreative produziert werden können, mit dem zusätzlichen Vorteil der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für die plattformübergreifende Verteilung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine aufmerksamkeitsstarke 60-sekündige Anzeige, die sich an Content-Ersteller und Marketing-Spezialisten richtet, die nach viralen TikTok-Anzeigen streben. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und leicht humorvoll sein, um sofort die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu erregen und das Engagement aufrechtzuerhalten. Verwandeln Sie ein überzeugendes Skript in ein fesselndes Video mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion und stellen Sie sicher, dass die Reichweite und Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln für das stille Betrachten maximiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine überzeugende 30-sekündige Kurzvideoanzeige, um Produktmanager und Kampagnenstrategen anzusprechen, die gezielte, leistungsstarke TikTok-Anzeigen erstellen möchten. Das Video sollte einen warmen, nachvollziehbaren und geschichtengetriebenen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch ein klares, personalisiertes Sounddesign. Verbessern Sie die Erzählung mit HeyGens Voiceover-Generierung, um eine persönliche Note hinzuzufügen, und integrieren Sie diverse visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um zu veranschaulichen, wie das Produkt spezifische Probleme der Zielgruppe effektiv löst.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der TikTok Ads Video Maker funktioniert

Nutzen Sie AI, um schnell ansprechende, leistungsstarke TikTok-Videoanzeigen mit professioneller Qualität zu erstellen, die für maximale Wirkung auf Ihr Publikum ausgelegt sind.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Starten Sie Ihre TikTok Ads Video Maker-Reise, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen oder realistischer AI-Avatare wählen, um den Kern Ihrer Anzeige zu erstellen.
2
Step 2
Generieren Sie Ihre geskriptete Anzeige
Fügen Sie Ihr Skript ein und nutzen Sie unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um Ihren Text sofort in eine dynamische und ansprechende Anzeigen-Kreative zu verwandeln.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen
Passen Sie Ihre Anzeige an, indem Sie visuelle Elemente aus der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre TikTok-Videoanzeigen visuell ansprechend sind.
4
Step 4
Exportieren für TikTok
Finalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie die Größenanpassung im Seitenverhältnis und Exporte nutzen, um perfekt in das TikTok-Format zu passen, und laden Sie sie dann direkt in den TikTok Ads Manager hoch, um sie zu starten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie authentische UGC-ähnliche Anzeigen

Produzieren Sie authentische, nutzergenerierte Inhalte (UGC) im Videoformat mit AI, um Vertrauen aufzubauen und tief mit Ihrem TikTok-Publikum zu resonieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen TikTok-Anzeigen-Erstellungsprozess verbessern?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Maker, der die Erstellung ansprechender TikTok-Videoanzeigen vereinfacht und Ihnen hilft, leistungsstarke TikTok-Anzeigen-Kreative effizient zu produzieren.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von UGC-ähnlichen Videos für TikTok-Anzeigen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, authentische UGC-Videos für TikTok-Anzeigen mit realistischen AI-Avataren und vielfältigen Voiceovers zu erstellen, ideal für die Erstellung viraler TikTok-Anzeigen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen TikTok Ads Video Maker?

HeyGen bietet robuste Bearbeitungsfunktionen wie die Text-zu-Video-Generierung aus einem Skript und anpassbare Vorlagen, was es zu einem effizienten AI-Video-Maker für die Produktion von kurzen Videoanzeigen optimiert für TikTok macht.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine TikTok-Anzeigen die Marken-Konsistenz widerspiegeln?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren, zusammen mit automatischen Untertiteln und Größenanpassung im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre gezielten TikTok-Anzeigen professionell aussehen.

