Flexibler Video Maker mit gestaffelten Preisen für jedes Unternehmen

Produzieren Sie nahtlos beeindruckende Videos mit leistungsstarken AI-Avataren, die für jedes Budget und jede Produktionsgröße konzipiert sind.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges technisches Erklärvideo für kleine bis mittelständische Geschäftsinhaber und Marketingmanager, das die praktischen Vorteile des gestaffelten Preismodells des HeyGen Video Makers erläutert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Infografiken und Bildschirmtext, ergänzt durch eine deutliche AI-Sprachsynchronisation. Heben Sie hervor, wie verschiedene Produktionsguthaben und Branding-Kontrollen flexible Pläne ermöglichen und zeigen Sie die nahtlose Text-zu-Video-Funktion vom Skript zur Erstellung hochwertiger Inhalte.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Tutorial-Video für Entwickler und IT-Profis, das zeigt, wie man HeyGen für die automatisierte Videoproduktion nutzt, insbesondere mit Fokus auf API-Zugriff. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und technisch sein, mit Bildschirmaufnahmen der Code-Integration und einer anspruchsvollen AI-Sprachsynchronisation, die zeigt, wie automatische Untertitel/Captioning generiert werden können und wie AI-Avatare technische Informationen effizient vermitteln können.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für betriebliche Trainer und technische Redakteure, das die einfache Erstellung von ansprechenden Erklärvideos für interne Dokumentationen zeigt. Der visuelle Ansatz sollte direkt und schrittweise sein, mit einer ruhigen und lehrreichen AI-Sprachsynchronisation, die den Nutzen von Vorlagen & Szenen und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für die schnelle Videoproduktion betont.
Beispiel-Prompt 3
Erzeugen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Marketingagenturen und Content-Ersteller, das die Vielseitigkeit der AI-Avatare und Sprachsynchronisationsfähigkeiten von HeyGen unter seinen flexiblen Plänen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell ansprechend sein, verschiedene Avatar-Stile und Stimmfarben zeigen, mit einer energetischen AI-Sprachsynchronisation, die demonstriert, wie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte Inhalte für verschiedene Plattformen anpassen kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie unser gestaffeltes Preismodell für die Videoproduktion funktioniert

Entdecken Sie HeyGens flexible Preispläne, die auf Ihre Videoproduktionsbedürfnisse abgestimmt sind und Zugang zu fortschrittlichen AI-Funktionen für mühelose Videoproduktion bieten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren idealen Plan
Erkunden Sie unsere flexiblen Pläne, um die perfekte Übereinstimmung für Ihr Videoproduktionsvolumen zu finden und sicherzustellen, dass Sie die richtige Menge an Produktionsguthaben haben.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Nutzen Sie unseren AI-Video Maker, um mühelos ansprechende Videoinhalte zu erstellen und Ihre Skripte direkt in überzeugende visuelle Darstellungen zu verwandeln.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische AI-Funktionen hinzu
Verbessern Sie Ihre Projekte mit unseren fortschrittlichen AI-Avataren und anspruchsvollen Sprachsynchronisationsfähigkeiten, um Ihre Videonarrative zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Exportieren Sie mit präziser Größenanpassung
Finalisieren Sie Ihr Projekt, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen, um Ihr Video perfekt für verschiedene Plattformen anzupassen, bevor Sie es exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Kunden-Testimonial-Videos

.

Gestalten Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden mit AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Wert in all Ihren Marketingbemühungen zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Text-zu-Video-Generierung?

HeyGen ermöglicht Nutzern fortschrittliche Text-zu-Video-Generierung, indem Sie Skripte mühelos in dynamische Videos mit AI-Avataren und realistischen Sprachsynchronisationsfähigkeiten verwandeln. Dieser optimierte Prozess beschleunigt die Videoproduktion ohne komplexe Bearbeitung.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, eine konsistente Markenidentität in all Ihren Videoinhalten zu wahren. Sie können problemlos benutzerdefinierte Logos, Farben und Schriftarten auf Ihre Videos anwenden, um professionelle und markengerechte Erklärvideos oder Marketingmaterialien zu erstellen.

Kann HeyGen das Seitenverhältnis von Videos anpassen und automatisch Untertitel hinzufügen?

Ja, HeyGen bietet flexible Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses, um Ihre Videos für verschiedene Plattformen zu optimieren, sowie die automatische Generierung von Untertiteln. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte zugänglich und perfekt für jeden Kanal formatiert sind.

Welche Ressourcen bietet HeyGen für die Erstellung von AI-Avatar-Videos?

HeyGen bietet eine umfassende Medienbibliothek und eine große Auswahl an Vorlagen, um Ihre Videoproduktion zu starten. Sie können mühelos beeindruckende AI-Avatare integrieren und diese Ressourcen nutzen, um ansprechende Inhalte effizient zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo