Flexibler Video Maker mit gestaffelten Preisen für jedes Unternehmen
Produzieren Sie nahtlos beeindruckende Videos mit leistungsstarken AI-Avataren, die für jedes Budget und jede Produktionsgröße konzipiert sind.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Tutorial-Video für Entwickler und IT-Profis, das zeigt, wie man HeyGen für die automatisierte Videoproduktion nutzt, insbesondere mit Fokus auf API-Zugriff. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und technisch sein, mit Bildschirmaufnahmen der Code-Integration und einer anspruchsvollen AI-Sprachsynchronisation, die zeigt, wie automatische Untertitel/Captioning generiert werden können und wie AI-Avatare technische Informationen effizient vermitteln können.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für betriebliche Trainer und technische Redakteure, das die einfache Erstellung von ansprechenden Erklärvideos für interne Dokumentationen zeigt. Der visuelle Ansatz sollte direkt und schrittweise sein, mit einer ruhigen und lehrreichen AI-Sprachsynchronisation, die den Nutzen von Vorlagen & Szenen und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für die schnelle Videoproduktion betont.
Erzeugen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Marketingagenturen und Content-Ersteller, das die Vielseitigkeit der AI-Avatare und Sprachsynchronisationsfähigkeiten von HeyGen unter seinen flexiblen Plänen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell ansprechend sein, verschiedene Avatar-Stile und Stimmfarben zeigen, mit einer energetischen AI-Sprachsynchronisation, die demonstriert, wie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte Inhalte für verschiedene Plattformen anpassen kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen, die Ergebnisse liefern, und maximieren Sie Ihre Produktionsguthaben effektiv.
Generieren Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Produzieren Sie effizient eine große Menge an fesselnden Videos und Clips für soziale Plattformen und unterstützen Sie vielfältige Content-Strategien.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Text-zu-Video-Generierung?
HeyGen ermöglicht Nutzern fortschrittliche Text-zu-Video-Generierung, indem Sie Skripte mühelos in dynamische Videos mit AI-Avataren und realistischen Sprachsynchronisationsfähigkeiten verwandeln. Dieser optimierte Prozess beschleunigt die Videoproduktion ohne komplexe Bearbeitung.
Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, eine konsistente Markenidentität in all Ihren Videoinhalten zu wahren. Sie können problemlos benutzerdefinierte Logos, Farben und Schriftarten auf Ihre Videos anwenden, um professionelle und markengerechte Erklärvideos oder Marketingmaterialien zu erstellen.
Kann HeyGen das Seitenverhältnis von Videos anpassen und automatisch Untertitel hinzufügen?
Ja, HeyGen bietet flexible Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses, um Ihre Videos für verschiedene Plattformen zu optimieren, sowie die automatische Generierung von Untertiteln. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte zugänglich und perfekt für jeden Kanal formatiert sind.
Welche Ressourcen bietet HeyGen für die Erstellung von AI-Avatar-Videos?
HeyGen bietet eine umfassende Medienbibliothek und eine große Auswahl an Vorlagen, um Ihre Videoproduktion zu starten. Sie können mühelos beeindruckende AI-Avatare integrieren und diese Ressourcen nutzen, um ansprechende Inhalte effizient zu erstellen.