Ihr Theater-Promo-Video-Macher für atemberaubende Videos

Erstellen Sie mühelos fesselnde Theater-Promos mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, ergänzt durch nahtlose Voiceover-Generierung.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an kleine Unternehmen richtet und zeigt, wie sie mühelos professionelle Marketingvideos erstellen können, um ihre Marke zu stärken. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit klaren Grafiken und mitreißender Hintergrundmusik, während der Ton klar und ermutigend ist. Betonen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion den Erstellungsprozess vereinfacht, indem einfacher Text in ansprechende Videoinhalte verwandelt wird, und positionieren Sie HeyGen als den ultimativen Promo-Video-Macher für Geschäftsinhaber.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dramatisches 45-sekündiges Werbevideo speziell für Theaterregisseure und -produzenten, um das Publikum für ein bevorstehendes Stück zu fesseln. Der visuelle Stil sollte dunkel, stimmungsvoll und filmisch sein, mit spannungsgeladener Musik und eindrucksvollen Soundeffekten, um Emotionen zu wecken. Konzentrieren Sie sich darauf, wie HeyGens Voiceover-Generierung professionelle, theatralische Erzählungen hinzufügen kann, die das Storytelling verbessern und es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Theater-Promo-Video-Macher machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für digitale Marketer, die Social-Media-Kampagnen verwalten, mit Fokus auf schnelle Inhaltserstellung für verschiedene Plattformen. Die visuelle Ästhetik sollte schnelllebig und lebendig sein und beliebte Online-Trends zeigen, ergänzt durch zeitgenössische, energiegeladene Hintergrundmusik. Demonstrieren Sie, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion die Zugänglichkeit sicherstellt und das Engagement steigert, selbst wenn Videos stummgeschaltet angesehen werden, und es zu einem effizienten Online-Editor für schnelles Social-Media-Marketing macht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein informatives 1,5-minütiges Tutorial-Video für Nutzer, die fortschrittliche AI-Funktionen in der Videobearbeitung erkunden möchten, insbesondere für diejenigen, die an der Erstellung von Inhalten der nächsten Generation interessiert sind. Die visuelle Präsentation sollte futuristisch und elegant sein, mit sanften Übergängen und einer autoritativen, aber freundlichen Stimme, untermalt von ambienter elektronischer Musik. Heben Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion hervor und zeigen Sie, wie diese virtuellen Präsentatoren Skripte zum Leben erwecken können, und festigen Sie HeyGen als einen hochmodernen AI Promo Video Maker.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Theater-Promo-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach fesselnde, professionelle Theater-Promo-Videos, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Plätze zu füllen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller "Vorlagen" oder beginnen Sie von Grund auf, um Ihre überzeugende Theater-Promotion zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu und passen Sie sie an
Laden Sie Ihre Clips, Bilder und Texte hoch und arrangieren Sie sie mühelos mit dem intuitiven "Drag-and-Drop-Editor".
3
Step 3
Verfeinern Sie mit AI-Verbesserungen
Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "AI-Funktionen", um ansprechende Voiceovers zu generieren, dynamischen Text hinzuzufügen oder Ihre visuellen Inhalte für ein professionelles Aussehen zu verfeinern.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Promo
Finalisieren Sie Ihr Video und "generieren Sie Videos" sofort in hoher Auflösung, bereit zur Verbreitung über alle Ihre Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Theater-Promos

.

Entwickeln Sie inspirierende und visuell atemberaubende Videopromotions, die das Publikum begeistern und die Vorfreude auf die Aufführungen Ihres Theaters steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Marketingvideos mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Promo Video Maker, der robuste AI-Funktionen nutzt, um den gesamten Videoproduktionsprozess zu optimieren. Nutzer können effizient Videos erstellen, indem sie Skripte in ansprechende Marketingvideos mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers verwandeln.

Welche technischen Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Promo-Videos?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Online-Editor mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche, die es einfach macht, wirkungsvolle Promo-Videos zu erstellen. Es umfasst AI-Funktionen wie automatische Untertitel, Voiceover-Generierung und die Möglichkeit, Vorlagen für ein professionelles Finish anzupassen.

Kann HeyGen bei der schnellen Erstellung hochwertiger Promo-Videos für soziale Medien helfen?

Ja, HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung von Inhalten in HD-Videoauflösung, ideal für Social-Media-Marketing. Seine umfangreiche Vorlagenbibliothek erlaubt es Nutzern, schnell professionelle Erklärvideos und Marketingvideos zu produzieren, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung.

Wie können Nutzer ihre Videoinhalte mit HeyGens Branding- und Voiceover-Funktionen anpassen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, ihre Logos und Markenfarben nahtlos in ihre Marketingvideos zu integrieren. Darüber hinaus bietet die fortschrittliche Voiceover-Generierungstechnologie vielfältige Stimmoptionen, die perfekt zur Botschaft Ihres Videos passen, innerhalb des Online-Editors.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo