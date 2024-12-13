Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer und Vermarkter, das die Einführung einer neuen Produktfunktion zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit animierten Grafiken und Produktdummies, ergänzt durch eine energiegeladene, professionelle Stimme. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript Marketingtexte schnell in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

