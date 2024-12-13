Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebhaftes Social-Media-Video vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und zeigt, wie mühelos sie ansprechende Werbekampagnen starten können. Der visuelle Stil sollte hell und sauber sein, mit einer freundlichen, professionellen Stimme, die den Prozess erklärt. Dieses Video wird die Kraft der Erstellung lebensechter KI-Avatare mit HeyGen und die Nutzung der Voiceover-Generierung hervorheben, um eine klare und überzeugende Botschaft zu vermitteln.

Video Generieren