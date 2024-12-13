Telehealth-Onboarding-Videoersteller: Vereinfachen Sie den Erfolg der Patienten

Optimieren Sie die Schulung von Patienten und Mitarbeitern, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen, um sofort professionelle Onboarding-Videos zu erstellen.

515/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges internes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter im Gesundheitswesen, das die wesentliche Nutzung von Telehealth-Software demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein und professionelle AI-Avatare verwenden, um Verfahren klar zu veranschaulichen. Dieses Video ist für neue medizinische Mitarbeiter konzipiert und sorgt durch die Nutzung von HeyGens AI-Avataren für eine konsistente Schulung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo zur Benutzeranleitung, um die wichtigsten Funktionen einer neuen Telehealth-App vorzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit eingeblendetem Text und einfachen Animationen, um komplexe Funktionen für potenzielle oder neue Plattformnutzer zu verdeutlichen. Dieser Clip profitiert von HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Anleitungsinhalte schnell in überzeugende visuelle Darstellungen umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Werbevideo für Gesundheitsadministratoren, das die Vielseitigkeit der Erstellung verschiedener Onboarding-Videos mit einem AI-Videoersteller zeigt. Der visuelle Stil sollte modern und vielfältig sein und verschiedene anpassbare Vorlagen für die Patientenbildung oder Mitarbeiterschulung illustrieren. Dieses Video richtet sich an Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und betont, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen die Videoproduktion für unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse beschleunigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Telehealth-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und effektive Telehealth-Onboarding-Videos mit AI, um sicherzustellen, dass sich Ihre neuen Teammitglieder und Patienten von Anfang an informiert und unterstützt fühlen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die für das Onboarding entwickelt wurden. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell die Grundlage für Ihr Telehealth-Training zu schaffen, ohne von Grund auf neu zu beginnen.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Talent
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Diese AI-Avatare erwecken Ihr Skript zum Leben und machen Ihr Telehealth-Onboarding ansprechend und professionell.
3
Step 3
Anwenden von Branding
Personalisieren Sie Ihr Telehealth-Onboarding-Video mit unseren Branding-Optionen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten hinzuzufügen. Unser intuitiver Videoeditor erleichtert es, eine konsistente Markenidentität zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihre professionellen Onboarding-Videos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen. Verteilen Sie Ihr Telehealth-Training an neue Mitarbeiter oder Patienten über alle bevorzugten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechendes AI-Training für Telehealth

.

Steigern Sie die Teilnahme und das Wissen in Telehealth-Onboarding-Programmen durch dynamische, AI-gestützte Videoinhalte.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Telehealth-Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Telehealth-Onboarding-Videos mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Dies vereinfacht das Patienten-Onboarding und sorgt für eine konsistente Bereitstellung wichtiger Informationen, was es zu einem effizienten Videoersteller für das Gesundheitswesen in Ihrer Organisation macht.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Videoersteller für unterschiedliche Onboarding-Bedürfnisse?

HeyGen zeichnet sich als leistungsstarker AI-Videoersteller aus, indem es realistische AI-Avatare, authentische AI-Voiceovers und eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Vorlagen bietet. Die intuitive Text-zu-Video-Funktion ermöglicht eine schnelle Umwandlung von Skripten in ansprechende virtuelle Onboarding-Videos für jede Branche.

Kann HeyGen zur Erstellung umfassender Mitarbeiterschulungen und Benutzer-Onboarding-Videos verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist ein idealer Erklärvideoersteller sowohl für Mitarbeiterschulungen als auch für Benutzer-Onboarding-Initiativen. Sie können ansprechende Schulungsvideos mit AI-Avataren und individueller Markenanpassung erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Team und Ihre Nutzer durch hochwertige Inhalte effektiv informiert werden.

Wie verbessert HeyGens Text-zu-Video-Funktion den Videoproduktionsprozess?

HeyGens fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos direkt aus Ihren Skripten in wenigen Minuten zu erstellen, was erheblich Zeit und Ressourcen spart. In Kombination mit realistischen AI-Voiceovers fungiert es als leistungsstarker Videoeditor, um hochwertige Inhalte ohne komplexe Produktion zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo