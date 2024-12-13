Telehealth-Onboarding-Generator: Patientenaufnahme verbessern

Beschleunigen Sie die Patientenaufnahme und steigern Sie die Konversionen. Erstellen Sie ansprechende Willkommensvideos mit HeyGens AI-Avataren für eine persönliche Note.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Marketingteams im Gesundheitswesen und Spezialisten für Patientenbindung, das die intuitiven Anpassungsoptionen für die Patientenaufnahme zeigt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und benutzerfreundlich sein und die einfache Anpassung von "flexiblen, einfach zu verwendenden Vorlagen" mit "individuellen Branding"-Elementen betonen. Ein freundliches, beruhigendes Voiceover sollte die Zuschauer führen, ergänzt durch HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell vielfältige Inhalte zu erstellen, und "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit, um die Telehealth-Dienste zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Übersichtsvideo für IT-Manager und Entwickler im Gesundheitswesen, das die robusten Integrationsmöglichkeiten wie "EHR-Integration" und "elektronische Signaturerfassung" sowie die "sichere Datenspeicherung" innerhalb eines Telehealth-Systems hervorhebt. Der visuelle Stil sollte technisch und präzise sein, um Datensicherheit und Systeminteroperabilität zu veranschaulichen, geliefert mit einem autoritativen und detaillierten Voiceover. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um komplexe Informationen klar und professionell zu präsentieren, was das technische Rückgrat des Telehealth-Onboarding-Generators betrifft.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Werbevideo für Praxisinhaber und Klinikdirektoren, das zeigt, wie optimierte "Terminplanungssysteme" und "automatisierte Erinnerungen" "Konversionen steigern" und die Patientenbindung für Telehealth-Dienste vereinfachen können. Das Video sollte einen dynamischen, problemorientierten visuellen Stil mit einem überzeugenden, ergebnisorientierten Voiceover annehmen. Verwenden Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um schnell relevante visuelle Inhalte zu finden, und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um eine weitreichende Plattformkompatibilität sicherzustellen und die Effizienz der Patientenaufnahme insgesamt zu steigern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Telehealth-Onboarding-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos konforme, personalisierte Patienten-Onboarding-Erlebnisse, um die Bindung zu verbessern und Ihre Telehealth-Dienste zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Onboarding-Inhalte
Nutzen Sie den AI-Inhaltsgenerator, um schnell Willkommensnachrichten, Anleitungen und wichtige Formulare zu entwerfen, die Genauigkeit gewährleisten und wertvolle Zeit sparen.
2
Step 2
Wählen Sie eine Designvorlage
Wählen Sie aus flexiblen, einfach zu verwendenden Vorlagen, um Ihren Onboarding-Ablauf zu strukturieren und ein professionelles und intuitives Erlebnis für neue Patienten zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie patientenspezifische Details hinzu
Passen Sie jede Patienten-Onboarding-Reise mit spezifischen Anweisungen und erforderlichen Informationen an, um das gesamte Patienten-Onboarding-Erlebnis zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und implementieren Sie Ihren Ablauf
Integrieren Sie Ihren abgeschlossenen Onboarding-Ablauf nahtlos in Ihr Patientenportal oder Terminplanungssystem und nutzen Sie automatisierte Erinnerungen, um Patienten effektiv zu binden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Onboarding-Inhalte schnell generieren

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle, gebrandete AI-Videos für Willkommensnachrichten, Plattform-Tutorials und automatisierte Erinnerungen, um Ihr Patienten-Onboarding zu optimieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die technische Integration für das Telehealth-Onboarding?

HeyGen, als AI-Inhaltsgenerator, erstellt ansprechende Videoinhalte für Ihren Telehealth-Onboarding-Generator und bietet klare, konsistente Informationen. Während sich HeyGen auf die Videogenerierung konzentriert, produziert es Materialien, die problemlos in bestehende Systeme integriert werden können und Prozesse wie EHR-Integration und sichere Datenspeicherung ergänzen.

Wie kann HeyGen das Patienten-Onboarding-Erlebnis für Telehealth-Dienste verbessern?

HeyGen verbessert das Patienten-Onboarding für Telehealth-Dienste erheblich, indem es komplexe Informationen in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Seine flexiblen, einfach zu verwendenden Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell personalisierte Willkommensvideos und Informationsleitfäden zu erstellen, was letztendlich hilft, Konversionen und Patientenbindung zu steigern.

Welche Branding-Kontrollen sind in HeyGen für Telehealth-Onboarding-Videos verfügbar?

HeyGen bietet robuste individuelle Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, ein konsistentes professionelles Image über alle Ihre Telehealth-Onboarding-Materialien hinweg zu bewahren. Sie können problemlos das Logo und die Markenfarben Ihrer Organisation in jedes Video integrieren, das aus seinen flexiblen, einfach zu verwendenden Vorlagen erstellt wurde, um eine starke Markenwiedererkennung zu gewährleisten.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Videoerklärungen für Telehealth-Einverständniserklärungen helfen?

Ja, HeyGen ist ein effektiver AI-Inhaltsgenerator zur Erstellung klarer Videoerklärungen von Telehealth-Einverständniserklärungen. Durch die Nutzung seiner Text-to-Video aus Skript- und Voiceover-Generierungsfunktionen können Sie komplexe regulatorische Compliance-Details vereinfachen und Patienten auf die elektronische Signaturerfassung mit umfassenden, leicht verständlichen Informationen vorbereiten.

