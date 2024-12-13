Erstelle beeindruckende Videos mit Telegram Video Maker

Verwandle deine Ideen mit Hilfe von KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen in fesselnde Videos, alles innerhalb von Telegram.

496/2000

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social-Media-Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social-Media-Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
Tauchen Sie ein in die technische Seite der Videoproduktion mit einem 60-Sekunden-Tutorial zur Verwendung des Xero AI Telegram-Bots für nahtloses Videoschnitt. Dieses Video richtet sich an technikaffine Nutzer und Videoeditoren und präsentiert die leistungsstarken Funktionen von HeyGen zum Zusammenführen und Trimmen von Videos. Der visuelle Stil ist schlicht und modern, mit klarer, prägnanter Sprachanleitung, um ein reibungsloses Lernerlebnis zu gewährleisten.
Aufforderung 2
Entfesseln Sie Ihre Kreativität in diesem 30-Sekunden-Video, das für digitale Vermarkter und Influencer konzipiert ist. Entdecken Sie, wie Sie Ihren Videos mit HeyGens KI-Avataren und Sprachgenerierung eine persönliche Note verleihen können. Das Video hebt die Verwendung von animierten Stickern hervor, um das Storytelling zu verbessern, vor einem lebendigen und ansprechenden visuellen Hintergrund, begleitet von einem eingängigen, rhythmischen Audiotrack.
Aufforderung 3
Dieses 60-Sekunden-Video ist speziell für Pädagogen und Trainer konzipiert, die ihre Lehrinhalte verbessern möchten. Erfahren Sie, wie Sie die Untertitel-/Beschriftungsfunktion von HeyGen effektiv nutzen können, um Ihre Videos zugänglicher und informativer zu gestalten. Der visuelle Stil ist sauber und professionell, mit einem Fokus auf Klarheit und Lesbarkeit, unterstützt von einer ruhigen und informativen Voiceover-Stimme, die die Zuschauer durch den Prozess führt.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

End-to-End-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie der Telegram Video Maker funktioniert

Erfahren Sie, wie Sie mühelos ansprechende Videos mit dem Xero AI Telegram-Bot erstellen können.

1
Step 1
Erstellen mit dem KI-Video-Generator
Beginnen Sie damit, die Funktion zur Erstellung von AI-Videos des Xero AI Telegram-Bots zu nutzen. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, Ihre kreativen Ideen mühelos in beeindruckende Videos umzuwandeln.
2
Step 2
Animierte Sticker hinzufügen
Bereichern Sie Ihr Video durch das Hinzufügen von animierten Stickern. Diese Funktion verleiht Ihrem Inhalt eine lebendige und dynamische Note, wodurch er für Ihr Publikum ansprechender wird.
3
Step 3
Videobearbeitungswerkzeuge anwenden
Nutzen Sie die Videobearbeitungsfunktionen, um Ihr Video zu schneiden, zusammenzufügen oder zu komprimieren. Diese Werkzeuge stellen sicher, dass Ihr Endprodukt poliert und professionell ist.
4
Step 4
Export mit Untertiteln
Exportieren Sie abschließend Ihr Video mit Untertiteln, um es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und verständlich ist.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Videos für Telegram erstellen, indem es KI-gestützte Videogenerierung nutzt. Egal, ob Sie animierte Sticker erstellen oder Videos bearbeiten, die Werkzeuge von HeyGen vereinfachen den Prozess und ermöglichen es Ihnen, schnell hochwertige Inhalte zu produzieren.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten mit fesselnden KI-Videos

.

Craft compelling customer success stories with HeyGen, making them ideal for sharing and promoting on Telegram.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videokreation auf Telegram verbessern?

HeyGen bietet einen leistungsstarken KI-Video-Generator, der den Prozess der Erstellung ansprechender Videos für Telegram vereinfacht. Mit Funktionen wie Text-zu-Video und animierten Stickern können Sie mühelos kreativen Inhalt erstellen, der sich abhebt.

Was macht den KI-Videogenerator von HeyGen einzigartig?

HeyGens KI-Videogenerator ist aufgrund seiner Fähigkeit, Videos aus Skripten mit KI-Avataren und Sprachgenerierung zu erstellen, einzigartig. Dies ermöglicht ein nahtloses und professionelles Videoerstellungserlebnis.

Kann HeyGen bei Aufgaben zur Videobearbeitung helfen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich Videoschnitt, Zusammenführen und Hinzufügen von Untertiteln. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Videos poliert sind und für jede Plattform bereitstehen.

Unterstützt HeyGen Branding in Videoinhalten?

Natürlich ermöglicht HeyGen Ihnen, Branding-Elemente wie Logos und Farben in Ihre Videos zu integrieren, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo