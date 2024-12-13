Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Videos für Telegram erstellen, indem es KI-gestützte Videogenerierung nutzt. Egal, ob Sie animierte Sticker erstellen oder Videos bearbeiten, die Werkzeuge von HeyGen vereinfachen den Prozess und ermöglichen es Ihnen, schnell hochwertige Inhalte zu produzieren.