Telegram Gruppenvideomacher für ansprechenden Inhalt

Erstelle fesselnde Gruppenvideos mit KI-Videogeneratoren, die deine Skripte in beeindruckende visuelle Geschichten verwandeln.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an kleine Unternehmensinhaber richtet und zeigt, wie KI-Videogeneratoren die Inhaltsproduktion vereinfachen. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit autoritativen Visualisierungen und einer deutlichen, prägnanten Sprachausgabe. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte schnell in ein überzeugendes Video umzuwandeln.

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie man eine Telegram-Gruppenvideoanruf erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos für Ihre Telegram-Gruppe mit den leistungsstarken KI-Funktionen von HeyGen, um die Kommunikation für Ihr Publikum dynamischer und fesselnder zu gestalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus Text
Beginnen Sie damit, Ihr Skript einzugeben, und lassen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript" von HeyGen sofort einen ersten Videovorentwurf für Ihre Telegram-Gruppe erstellen. Dies hilft Ihnen, schnell Videoinhalte zu generieren.
2
Step 2
Wählen und passen Sie Ihren KI-Präsentator an
Wählen Sie aus einer vielfältigen Palette von "KI-Avataren", um Ihren Bildschirmsprecher zu sein, der sicherstellt, dass Ihre Botschaft professionell und ansprechend übermittelt wird. Diese dienen als Ihr Videomodell.
3
Step 3
Branding anwenden und Untertitel hinzufügen
Stärken Sie Ihre Identität, indem Sie HeyGens "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" für ein einheitliches Erscheinungsbild nutzen. Fügen Sie automatische "Untertitel" hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Telegram-Publikums zu verbessern, bereit zum Export mit Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Gruppenvideo
Vervollständigen Sie Ihre Kreation, indem Sie das Video exportieren. Sie können die "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" problemlos so einstellen, dass sie perfekt den Anforderungen von Telegram entsprechen, bereit zum Teilen auf Telegram.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Videos für deine Telegram-Gruppen. Mit Hilfe von KI-Video-Generatoren kannst du mühelos ansprechenden Inhalt erzeugen und Videos erstellen.

Inspirierende Gemeinschaftskommunikation

.

Create powerful, inspiring video messages effortlessly, using our video generator to uplift and motivate your Telegram group community.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen das Bearbeiten und Erstellen von professionellen Videos?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, effizient Videoinhalte mit fortschrittlichen KI-Video-Generatoren zu erstellen. Unsere Plattform bietet robuste Videobearbeitungsfunktionen, die eine einfache Anpassung von Szenen, das Zuschneiden von Videosektionen und mehr ermöglichen, um Videos zu erstellen, die professionellen Ansprüchen genügen.

Kann HeyGen mit Untertiteln und verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren?

Ja, HeyGen bietet umfassende Exportoptionen, einschließlich der Möglichkeit, mit automatisch aus Ihrem Skript generierten Untertiteln zu exportieren. Sie können auch die Größe Ihres Videos auf verschiedene Seitenverhältnisse anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt für jede Plattform optimiert ist.

Welche Arten von KI-Avataren und natürlichsprachlichen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videoproduktion an?

HeyGen nutzt ausgeklügelte KI-Avatare und natürliche Sprachverarbeitung, um Text in fesselnde Videopräsentationen zu verwandeln. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, aus verschiedenen Videomodell-Optionen zu wählen und Ihre Skripte mit realistischer Sprache und Mimik zum Leben zu erwecken.

Unterstützt HeyGen individuelles Branding und umfangreiche Medienressourcen für die Videoproduktion?

Absolut. HeyGen integriert leistungsstarke Markenkontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in jede Videoerstellung einzubinden. Zusätzlich steht eine umfangreiche Medienbibliothek und Stock-Unterstützung zur Verfügung, um Ihre Projekte mit hochwertigen Ressourcen zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo