Telecom Video Maker: KI-gestützte Erstellung für Ihr Unternehmen

Erstellen Sie schnell professionelle Telekommunikations-Erklärvideos und Produktdemos für das Marketing mit intuitiven Vorlagen und Szenen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das einen neuen 5G-Dienst vorstellt und sich an Telekommunikationsdienstleister und deren B2B-Kunden richtet. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit technischen Diagrammen und modernen UI-Elementen, ergänzt durch eine klare, autoritative AI-Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript nahtlos in eine ausgefeilte Erzählung zu verwandeln und AI-Avatare einzusetzen, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 1-minütiges Produktdemo für ein hochmodernes Netzwerkoptimierungstool, das sich an Tech-Startups und Produktmanager in der Telekommunikationsbranche richtet. Verwenden Sie eine moderne und dynamische visuelle Ästhetik mit klaren Animationen und On-Screen-Datenvisualisierungen, gepaart mit einer fesselnden und energiegeladenen Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Erstellung zu beschleunigen und die Erzählung mit hochwertiger Sprachübertragung zu bereichern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein fesselndes 2-minütiges internes Schulungsvideo zu Cybersicherheitsprotokollen für neue Mitarbeiter und IT-Teams eines großen Telekommunikationsunternehmens. Der visuelle Stil sollte instruktiv und praktisch sein, mit klaren Schritt-für-Schritt-Demonstrationen und On-Screen-Text, begleitet von einem zugänglichen und informativen Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für Inklusivität und bereichern Sie den Inhalt mit relevanten Assets aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen dynamischen 45-sekündigen Videomarketing-Kampagnen-Spot, der ein neues gebündeltes Telekommunikationspaket bewirbt, das für Marketingabteilungen von Telekommunikationsunternehmen konzipiert ist. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen, markenkonform und wirkungsvoll sein, mit peppiger Hintergrundmusik und professioneller Erzählung. Stellen Sie die Markenkonsistenz über alle Elemente hinweg sicher, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen verwenden und für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Telecom Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, auf Telekommunikation fokussierte Videos für Marketing, Schulungen und mehr, indem Sie KI nutzen, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Starten Sie Ihr Telekommunikationsvideoprojekt, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen wählen, die fachmännisch gestaltet sind, um verschiedenen Branchenbedürfnissen gerecht zu werden und Ihre Videoerstellung zu vereinfachen.
2
Step 2
Fügen Sie fesselnde KI-Avatare hinzu
Bereichern Sie Ihre Inhalte, indem Sie lebensechte KI-Avatare integrieren, um komplexe Telekommunikationsdienste zu präsentieren oder Produktdemos mit einem menschlichen Touch zu erklären, wodurch Ihre Botschaft klarer wird.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenstandards an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in all Ihren Videos, indem Sie leistungsstarke Branding-Kontrollen nutzen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo einfach hinzuzufügen und spezifische Farbschemata festzulegen.
4
Step 4
Exportieren Sie für verschiedene Plattformen
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es mühelos in optimierten Seitenverhältnissen, perfekt zum Teilen auf sozialen Medien, Unternehmenswebsites oder internen Schulungsmodulen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulung und Einarbeitung

Verbessern Sie die Schulung von Mitarbeitern und Kunden mit dynamischen KI-Videos, was zu einem besseren Verständnis, höherer Behaltensquote und reduzierten Supportanfragen führt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Videos?

HeyGen vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess durch den Einsatz fortschrittlicher KI, die es Nutzern ermöglicht, professionelle Videos aus Text mit realistischen KI-Avataren und intelligenten Automatisierungsfunktionen zu erstellen. Unsere Plattform fungiert als effizienter KI-Videoersteller und reduziert die Produktionszeit erheblich.

Kann ich das Video-Branding innerhalb von HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, mühelos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Assets zu integrieren. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Vorlagen sorgen dafür, dass Ihre Videomarketing-Inhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Videoverbesserung?

HeyGen überzeugt mit seiner leistungsstarken Sprachübertragung und automatischen Untertiteln, die die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre Videoinhalte verbessern. Es nutzt modernste KI, um Skripte in ausgefeilte Videos zu verwandeln, komplett mit dynamischen KI-Avataren und reichhaltiger Medienunterstützung.

Für welche Arten von Geschäftsvideos ist HeyGen am effektivsten?

HeyGen ist äußerst effektiv bei der Erstellung einer Vielzahl von Geschäftsvideos, einschließlich überzeugender Erklärvideos, fesselnder Produktdemos und professioneller interner Schulungsinhalte. Seine vielseitigen Fähigkeiten unterstützen die wirkungsvolle Videoerstellung auf all Ihren Social-Media-Plattformen.

