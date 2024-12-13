Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Telekom-Kundensupportmitarbeiter, das erklärt, wie man ein häufiges Problem mit der Internetverbindung behebt. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit animierten Diagrammen zur Veranschaulichung der Schritte, ergänzt durch eine ruhige, klare Stimme. Dieses Prompt nutzt HeyGens AI-Avatare, um die Informationen klar zu präsentieren, und verwendet Voiceover-Generierung für konsistente Audioqualität, um den Agenten zu helfen, unseren Telekom-Support-Video-Generator effektiv zu nutzen.

