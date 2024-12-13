Erstellen Sie für neue Mitarbeiter eines SaaS-Unternehmens ein prägnantes 1-minütiges Onboarding-Video, das die Unternehmenskultur lebendig darstellt und durch die ersten Einrichtungsschritte führt. Dieses professionelle und ermutigende Video, zum Leben erweckt durch einen AI-Avatar für eine persönliche Note und eine freundliche, klare Stimme, nutzt HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um als effektiver Onboarding-Video-Generator zu fungieren.

Video Generieren