Meistern Sie das Onboarding mit einem Technologie-Onboarding-Video-Generator
Erstellen Sie klare Anleitungen und Tutorial-Video-Bibliotheken mit AI-Avataren für ein wirkungsvolles Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnis.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Ein informatives 90-sekündiges Tutorial-Video wird für bestehende Nutzer benötigt, die ein neues Softwaremodul erkunden. Es soll als wichtiger Bestandteil einer umfassenden Tutorial-Video-Bibliothek dienen. Diese ansprechende und schrittweise visuelle Anleitung, verstärkt durch präzise Untertitel und eine selbstbewusste, erklärende Stimme, sollte die wichtigsten Funktionen durch HeyGens flexible Vorlagen und Szenen effektiv demonstrieren, um ein konsistentes Lernerlebnis zu gewährleisten.
Erstellen Sie eine lebendige 45-sekündige Produktaktualisierungsankündigung für aktuelle Kunden und Stakeholder, die die neuesten Funktionen unserer Plattform präsentiert. Dieses dynamische und moderne Video, unterstützt von einem AI-Video-Generator, verstärkt mit peppiger Musik und einer prägnanten Stimme, die durch HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird, soll die Zuschauer fesseln und den Wert klar kommunizieren, bereit für das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export für verschiedene Social-Media-Plattformen.
Stellen Sie sich ein detailliertes 2-minütiges internes Schulungsvideo für das technische Support-Team vor, das speziell für die Fehlersuche in einem komplexen System entwickelt wurde und als wesentliches Schulungsmaterial dient. Dieses klare und ruhige Video, in einem gleichmäßigen Tempo präsentiert, mit einer präzisen Stimme und der Nutzung von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte, wird auch Untertitel enthalten, um das Verständnis für alle Teammitglieder zu erleichtern und ein umfassendes Technologie-Onboarding-Video-Generator-Erlebnis zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Umfassende Onboarding-Schulungen entwickeln.
Erstellen Sie mühelos umfangreiche Video-Schulungsmaterialien, um neue Mitarbeiter oder Nutzer weltweit effektiv einzuarbeiten.
Mitarbeiter-Onboarding-Engagement verbessern.
Steigern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung im Technologie-Onboarding mit dynamischen, AI-generierten Videoinhalten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Technologie-Onboarding-Videos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Fähigkeiten, um die Produktion von ansprechenden Technologie-Onboarding-Videos zu vereinfachen. Sie können komplexe Skripte mühelos in professionelle Videos verwandeln, indem Sie realistische AI-Avatare und hochwertige Text-zu-Sprache-Stimmen verwenden, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.
Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-generierte Onboarding-Videos?
HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge, um Ihre AI-generierten Onboarding-Videos vollständig anzupassen. Nutzer können aus verschiedenen Vorlagen wählen, spezifische Branding-Kontrollen integrieren und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse und die Ästhetik Ihres Unternehmens abgestimmt ist.
Kann HeyGen meine vorhandenen Skripte in professionelle Videodokumentationen umwandeln?
Absolut, HeyGen fungiert als leistungsstarker Text-zu-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, geschriebene Skripte mühelos in dynamische Videodokumentationen umzuwandeln. Unsere AI-gestützte Skriptfunktion generiert automatisch synchronisierte Audio- und visuelle Inhalte, was den Prozess der Erstellung professioneller Videos für jeden Nutzer nahtlos und effizient macht.
Wie kann ich die mit HeyGen erstellten Onboarding-Videos teilen und exportieren?
Als intuitives Online-Tool ermöglicht HeyGen das einfache Exportieren und Teilen Ihrer fertigen Onboarding-Videos in hochwertigen Formaten, wie z.B. einer MP4-Datei. Sobald gerendert, ist Ihr AI-gestützter Onboarding-Video-Generator-Inhalt sofort für die Verteilung über verschiedene Plattformen oder die nahtlose Integration in Ihre Lernmanagementsysteme verfügbar.