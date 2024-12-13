Technischer Video-Generator: KI-Erklär- & Schulungsvideos

Nutzen Sie unseren KI-Video-Generator mit Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um mühelos überzeugende technische Inhalte zu erstellen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an Technikprofis richtet und die Kernfunktionen eines KI-Video-Generators erklärt. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit einem KI-Avatar, der komplexe Daten mit dynamischen Motion Graphics präsentiert, unterstützt von einer professionellen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und die Voiceover-Generierung, um die innovativen Fähigkeiten klar zu artikulieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Redakteure und L&D-Spezialisten, das die Effizienz eines Text-zu-Video-Generators bei der Umwandlung umfangreicher Dokumentationen in ansprechende visuelle Inhalte veranschaulicht. Das Video sollte einen klaren, tutorialartigen visuellen Ansatz verfolgen, der Bildschirmaufnahmen mit prägnanten Textüberlagerungen und einer klaren Erzählung kombiniert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die nahtlose Inhaltserstellung zu demonstrieren, und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, das sich an globale Ingenieurteams und internationale Kunden richtet und zeigt, wie ein technischer Video-Generator die mehrsprachige Unterstützung für wichtige Updates erleichtern kann. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und global zugänglich sein, mit schnellen Schnitten, die verschiedene Sprachversionen desselben Inhalts mit klaren, deutlichen Voiceovers demonstrieren. Heben Sie HeyGens Fähigkeit hervor, vielseitige Inhalte für KI-Dubbing zu erstellen, und nutzen Sie die Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Video für IT-Trainer und Unternehmens-L&D-Abteilungen, das das Automatisierungspotenzial eines technischen Video-Generators zur Erstellung einer Reihe von Schulungsmodulen demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und workflow-orientiert sein, mit der Anpassung von Vorlagen und effizienter Inhaltszusammenstellung, ergänzt durch ein selbstbewusstes, erklärendes Voiceover. Betonen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Produktion hochwertiger, wiederholbarer Videoinhalte zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein technischer Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, KI-gestützte Videos aus Ihren technischen Inhalten, indem Sie Text in ansprechende visuelle Erlebnisse verwandeln – in nur wenigen einfachen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Erstellen oder Einfügen Ihres technischen Skripts. Unser Text-zu-Video-Generator verarbeitet Ihren Text und bereitet ihn für die KI-Avatar-Erzählung und visuelle Synchronisation vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren und Videovorlagen. Passen Sie Ihre Szenen an, um den Ton und die Komplexität Ihrer technischen Inhalte perfekt widerzuspiegeln und visuelle Attraktivität zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung oder verwenden Sie Ihr eigenes Audio. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, wie Logos und benutzerdefinierte Farben, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihr bevorzugtes Seitenverhältnis festlegen und es dann exportieren. Ihr hochwertiges technisches Video ist nun bereit, als ansprechendes Marketingvideo oder Schulungsmaterial auf verschiedenen Plattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer technischer Informationen

.

Verwandeln Sie komplexe technische Themen, wie medizinische Konzepte, in klare, verständliche KI-generierte Videos für ein besseres Verständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als fortschrittlicher KI-Video-Generator?

HeyGen nutzt modernste generative KI, um Textskripte in professionelle Videos mit realistischen KI-Avataren zu verwandeln. Es fungiert als leistungsstarker Text-zu-Video-Generator, der den gesamten Produktionsprozess vom Skript bis zum Endergebnis optimiert.

Kann HeyGen den gesamten KI-Videoerstellungsprozess für Benutzer vereinfachen?

Ja, HeyGen ist eine umfassende KI-Videoerstellungsplattform, die auf Einfachheit und Effizienz ausgelegt ist. Sie bietet intuitive Werkzeuge, anpassbare Videovorlagen und Automatisierungsfunktionen, um die Videoerstellungszeit und den Aufwand drastisch zu reduzieren.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für das Branding in KI-generierten Videos?

HeyGen, als KI-Video-Bearbeitungssoftware, bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um die Identität Ihres Unternehmens zu wahren. Sie können problemlos benutzerdefinierte Logos, Markenfarben und spezifische Schriftarten integrieren, um die Markenkonsistenz in all Ihren Videoinhalten sicherzustellen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Videos für diverse globale Zielgruppen?

HeyGen ermöglicht eine breite Reichweite, indem es robuste mehrsprachige Unterstützung und KI-Dubbing-Funktionen für Ihre Videos bietet. Sie können professionelle Voiceovers in verschiedenen Sprachen generieren, um Ihre Inhalte für ein globales Publikum zugänglich und ansprechend zu machen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo