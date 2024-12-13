Technisches Tutorial-Video-Generator: Erstellen Sie Anleitungen mit AI

Erstellen Sie schneller als je zuvor professionelle Tutorial-Videos. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke AI-Avatare, um komplexe Themen zu vereinfachen und klare, ansprechende Inhalte zu liefern.

419/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die Kernwerte des Unternehmens und digitale Werkzeuge vorstellt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und infografikgetrieben sein, mit freundlichen AI-Menschen-Avataren, die die Zuschauer durch die Informationen führen, begleitet von einer einladenden AI-Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um das Onboarding-Erlebnis zu personalisieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Videodokumentationsstück für Entwickler, das den Integrationsprozess einer neuen API veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte technisch und präzise sein, mit Code-Snippets, Flussdiagrammen und dynamischen Textüberlagerungen für Klarheit, alles erzählt von einer autoritativen, detaillierten AI-Stimme. Erstellen Sie dieses Erklärvideo mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für Marketingteams, das die neuen Funktionen unseres neuesten Produktupdates hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte modern und elegant sein, mit dynamischen Übergängen, unterstützt von einer lebhaften, energetischen AI-Stimme und klaren Untertiteln für Barrierefreiheit. Stellen Sie sicher, dass HeyGens Untertitel-Funktion genutzt wird, um das Verständnis in verschiedenen Betrachtungsumgebungen zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Technisches Tutorial-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe technische Anweisungen in klare, ansprechende Tutorial-Videos mit AI-gestützten Tools und optimieren Sie Ihren Inhaltserstellungsprozess.

1
Step 1
Erstellen aus Text-Prompts
Beginnen Sie, indem Sie einfach Ihr technisches Skript oder die wichtigsten Punkte als einfache Text-Prompts eingeben. Unsere Plattform wandelt Ihre schriftlichen Inhalte intelligent in die Grundlage Ihres Videos um.
2
Step 2
Visuelle Inhalte aufnehmen oder hochladen
Integrieren Sie wesentliche visuelle Inhalte, indem Sie Ihr eigenes Bildschirmaufnahme-Material hochladen, vorhandene Medien verwenden oder aus unserer umfassenden Medienbibliothek auswählen, um Ihre technischen Schritte zu veranschaulichen.
3
Step 3
AI-Voiceovers hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Tutorial mit kristallklarer, natürlich klingender Erzählung, indem Sie unsere fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfunktionen nutzen, die perfekt mit Ihren visuellen Inhalten synchronisiert sind.
4
Step 4
Untertitel generieren und exportieren
Fügen Sie automatisch präzise Untertitel hinzu, um Barrierefreiheit und Klarheit zu gewährleisten. Exportieren Sie dann Ihr poliertes, hochwertiges technisches Tutorial, bereit für Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie prägnante technische Erklärvideos

.

Erstellen Sie schnell ansprechende, kurze technische Erklärvideos und Clips für soziale Medien, die komplexe Konzepte in leicht verdauliche Inhalte destillieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Tutorial-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker "technischer Tutorial-Video-Generator", der es Nutzern ermöglicht, komplexe Informationen in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln. Nutzen Sie "AI-Menschen-Avatare" und fortschrittliche "Text-zu-Sprache"-Funktionen, um Ihre Schritte zu erzählen, und machen Sie "Videodokumentationen" klarer und professioneller, ohne ein Kamerateam zu benötigen.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für effizientes Video-Editing?

HeyGen funktioniert als fortschrittlicher "AI-Video-Editor", der intelligente Funktionen integriert, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Erstellen Sie mühelos "AI-Voiceovers" und automatische "Untertitel" aus Ihrem Skript oder erstellen Sie sogar ganze Szenen mit "einfachen Text-Prompts".

Kann HeyGen Bildschirmaufnahmen integrieren und automatische Untertitel für Videos bereitstellen?

Absolut, HeyGen unterstützt die Integration von externen Inhalten wie "Bildschirmaufnahmen", um Ihre "Erklärvideo"- oder "How-to-Video"-Projekte zu verbessern. Darüber hinaus generiert HeyGen automatisch präzise "Untertitel", um Barrierefreiheit und besseres Verständnis für Ihr Publikum zu gewährleisten.

Wie kann ich schnell professionelle Videos mit HeyGens Vorlagen produzieren?

HeyGen ist ein intuitiver "Tutorial-Video-Maker", der eine vielfältige Bibliothek professioneller "Video-Vorlagen" bietet, mit denen Sie sofort mit der Erstellung beginnen können. Diese Vorlagen sind perfekt für verschiedene Anwendungen, einschließlich "Mitarbeiter-Onboarding" und umfassendes "Software-Training".

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo