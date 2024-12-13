Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das die wesentlichen Schritte zur Nutzung eines bestimmten internen Softwaretools demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Bildschirmdemonstrationen, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Anweisungen zu präsentieren, und setzen Sie die Voiceover-Generierung ein, um eine konsistente Erzählung zu gewährleisten, die den Einarbeitungsprozess der Mitarbeiter nahtlos macht.

