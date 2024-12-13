Technischer Onboarding-Video-Maker: Vereinfachen Sie das Mitarbeitertraining

Optimieren Sie das technische Onboarding und binden Sie neue Mitarbeiter schneller ein mit automatisierter Videogenerierung, unterstützt durch Text-zu-Video aus Skripten.

Entwerfen Sie ein 1,5-minütiges technisches Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem Softwareentwicklungsteam, das sich auf ihren anfänglichen Einrichtungsprozess und die wichtigsten Tools konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein, mit animierten Bildschirmaufnahmen und klaren Textüberlagerungen, begleitet von einer professionellen AI-Erzählung, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wird, um sicherzustellen, dass jeder Schritt leicht verständlich ist für ein effektives Mitarbeiter-Onboarding.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für bestehende Mitarbeiter, das einen detaillierten Überblick über einen neu implementierten internen technischen Workflow bietet und die Rolle der automatisierten Videogenerierung bei der Prozessoptimierung hervorhebt. Das Video benötigt eine klare, tutorialartige visuelle Ästhetik mit präzisen Grafiken und einem optimistischen, ermutigenden Audioton, der HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzt, um komplexe Dokumentationen in ein zugängliches Format für Mitarbeiterschulungen zu übersetzen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1-minütiges ansprechendes Video, das sich an potenzielle technische Talente richtet und die lebendige Tech-Kultur des Unternehmens sowie die innovativen Tools zeigt, die nahtlose Integrationen in ihrer täglichen Arbeit ermöglichen. Verwenden Sie einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit verschiedenen AI-Avataren, die in verschiedenen Teamsituationen interagieren, gepaart mit einer energetischen Musikuntermalung, alles zum Leben erweckt durch HeyGens fortschrittliche AI-Avatare-Funktion, um ein zukunftsorientiertes Markenimage für neue Mitarbeiter zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das ein wichtiges neues Feature für aktuelle Nutzer einer technischen SaaS-Plattform hervorhebt, die Vorteile und die grundlegende Nutzung in prägnanter Weise erklärt. Die visuelle Präsentation sollte elegant und schnell sein, mit schnellen Schnitten und animierten UI-Elementen, unterstützt von einer klaren, informativen Erzählung und automatisch generierten Untertiteln über HeyGen, um maximale Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten und die Videoproduktion für Produktaktualisierungen zu vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein technischer Onboarding-Video-Maker funktioniert

Vereinfachen Sie das Training neuer Mitarbeiter mit ansprechenden, produktspezifischen Onboarding-Videos, die komplexe Informationen mit KI-gestützter Automatisierung vereinfachen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller "Vorlagen & Szenen", um schnell die Grundlage für Ihr technisches Onboarding-Video-Projekt zu legen, oder beginnen Sie von Grund auf neu.
2
Step 2
Fügen Sie Ihren Inhalt mit einem AI-Avatar hinzu
Integrieren Sie Ihre technischen Dokumentationen oder Schulungsskripte und wählen Sie dann einen "AI-Avatar", um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihren Text in eine dynamische Präsentation zu verwandeln.
3
Step 3
Passen Sie an und verfeinern Sie mit AI-Erzählung
Verbessern Sie die Klarheit und das Engagement Ihres Videos, indem Sie die "Sprachgenerierung" nutzen, um komplexe technische Details präzise zu artikulieren. Verfeinern Sie weiter mit Branding und Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Onboarding-Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und nutzen Sie "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren und es bereit für die Weitergabe an neue Mitarbeiter zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexes technisches Onboarding

Verwandeln Sie komplexe technische Prozesse und Softwareanleitungen in klare, leicht verständliche Videos für eine effiziente Mitarbeiterschulung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Onboarding-Videos?

HeyGen nutzt KI-gestützte Automatisierung, um professionelle Onboarding-Videos direkt aus Text zu generieren. Dazu gehören die Nutzung von AI-Avataren, Sprachgenerierung und Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre Videoproduktion für technische Inhalte zu optimieren.

Kann HeyGen die Anpassung von Onboarding-Videos für verschiedene technische Themen erleichtern?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre technischen Onboarding-Videos mit spezifischen visuellen Elementen, Medien und sogar hochwertigen Bildschirmaufnahmen zu gestalten. Sie können auch Untertitel hinzufügen, um Klarheit und Zugänglichkeit über verschiedene technische Themen hinweg zu gewährleisten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu optimieren?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatisierte Videogenerierung aus Skripten, lebensechte AI-Avatare und einfache Lokalisierung für verschiedene Sprachen. Diese Tools helfen, Ihre Mitarbeiterschulungsinhalte zu standardisieren und sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter konsistente und ansprechende Anweisungen effizient erhalten.

Ist HeyGen ein effektives Werkzeug zur Erstellung interaktiver technischer Schulungsvideos ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Videoproduktion für technische Schulungen zu vereinfachen, auch ohne Vorkenntnisse. Die intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Text in professionellen Videoinhalt zu verwandeln, komplett mit AI-Erzählung und integrierten Elementen wie eingebauten Quizfragen für ein ansprechendes Lernerlebnis.

