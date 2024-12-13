Technischer Onboarding-Video-Generator für nahtloses Training
Automatisieren Sie komplexe technische Anleitungen mit professioneller Sprachausgabe, um Ihre neuen Mitarbeiter zu stärken.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Nutzer, die klare Videodokumentationen für eine komplexe Funktion benötigen. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, begleitet von einer ansprechenden Stimme und HeyGens automatischen Untertiteln, wobei verschiedene Vorlagen und Szenen genutzt werden, um die Informationen effektiv in einen prägnanten Leitfaden zu strukturieren.
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsmodul für interne Teams, die einen neuen Prozess erlernen, mit Fokus auf automatisierte Videogenerierung. Das Video sollte einen dynamischen und professionellen visuellen Stil haben, mit einer energiegeladenen, von HeyGen generierten AI-Stimme, ergänzt durch relevantes B-Roll-Material aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Zuschauer während des gesamten Schulungsmaterials zu fesseln.
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Update-Video für alle Mitarbeiter, das über aktuelle Software-Updates oder Richtlinienänderungen informiert. Der visuelle Stil sollte modern und direkt sein, mit professioneller Erzählung, und sich nahtlos für verschiedene Plattformen anpassen, indem HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis genutzt werden. Dieser AI-Videogenerator verwandelt schnell ein einfaches Skript in ein poliertes Video, indem Text-zu-Video aus dem Skript verwendet wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Verbessern Sie das Engagement im technischen Training.
Steigern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung neuer Mitarbeiter mit interaktiven, AI-generierten technischen Onboarding-Videos.
Skalieren Sie technische Onboarding-Inhalte.
Erstellen Sie effizient umfassende technische Kurse und erreichen Sie mehr neue Mitarbeiter weltweit mit automatisierter Videoproduktion.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die automatisierte Videogenerierung für technisches Onboarding?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie und AI-Avatare, um Text-zu-Video aus dem Skript zu transformieren und so die Erstellung hochwertiger technischer Onboarding-Videos zu automatisieren. Dies rationalisiert die Produktion von ansprechendem Schulungsmaterial für neue Mitarbeiter.
Kann ich die AI-Avatare und das Branding in meinen HeyGen-Onboarding-Videos anpassen?
Absolut. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben zu integrieren und aus verschiedenen AI-Avataren zu wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Klarheit und Zugänglichkeit in Mitarbeiterschulungsvideos?
HeyGen verbessert die Klarheit mit automatischen Untertiteln und hochwertiger Sprachausgabe, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiterschulungen und Videodokumentationen für alle neuen Mitarbeiter zugänglich und leicht verständlich sind.
Wie einfach ist es, Videodokumentationen mit HeyGens generativer AI-Plattform zu erstellen und zu aktualisieren?
HeyGens generative AI-Plattform vereinfacht die Videoproduktion. Sie können Videodokumentationen einfach aus Textvorgaben generieren und für Updates einfach das Skript bearbeiten, um den Inhalt automatisch zu aktualisieren, sodass Ihre Anleitungen und Schulungsmaterialien immer aktuell sind.