Technischer Onboarding-Video-Generator für nahtloses Training

Automatisieren Sie komplexe technische Anleitungen mit professioneller Sprachausgabe, um Ihre neuen Mitarbeiter zu stärken.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes technisches Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die wesentlichen Schritte zur Softwareeinrichtung zeigt. Dieses Video sollte einen freundlichen, professionellen visuellen Stil mit einer klaren Stimme haben, wobei HeyGens AI-Avatare genutzt werden und die Erzählung direkt von Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird, um jedem neuen Teammitglied ein konsistentes, hochwertiges Willkommen zu bieten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Nutzer, die klare Videodokumentationen für eine komplexe Funktion benötigen. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, begleitet von einer ansprechenden Stimme und HeyGens automatischen Untertiteln, wobei verschiedene Vorlagen und Szenen genutzt werden, um die Informationen effektiv in einen prägnanten Leitfaden zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsmodul für interne Teams, die einen neuen Prozess erlernen, mit Fokus auf automatisierte Videogenerierung. Das Video sollte einen dynamischen und professionellen visuellen Stil haben, mit einer energiegeladenen, von HeyGen generierten AI-Stimme, ergänzt durch relevantes B-Roll-Material aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Zuschauer während des gesamten Schulungsmaterials zu fesseln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Update-Video für alle Mitarbeiter, das über aktuelle Software-Updates oder Richtlinienänderungen informiert. Der visuelle Stil sollte modern und direkt sein, mit professioneller Erzählung, und sich nahtlos für verschiedene Plattformen anpassen, indem HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis genutzt werden. Dieser AI-Videogenerator verwandelt schnell ein einfaches Skript in ein poliertes Video, indem Text-zu-Video aus dem Skript verwendet wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein technischer Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos umfassende und ansprechende technische Onboarding-Videos, um neue Mitarbeiter von Anfang an auf Erfolg vorzubereiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr technisches Onboarding-Skript direkt in den Generator eingeben oder einfügen und die Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion für nahtlose Inhaltserstellung nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die visuellen Elemente
Wählen Sie einen lebensechten AI-Avatar, um Ihre technischen Informationen zu präsentieren und das Erlebnis für Ihre neuen Mitarbeiter zu personalisieren.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Sprachausgabe an
Wenden Sie das Branding Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es einfach mit der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis-Funktion, geeignet für verschiedene Plattformen und schnelle Bereitstellung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe technische Konzepte

.

Zerlegen Sie komplexe technische Themen in leicht verständliche Videoanleitungen, um das Verständnis für neue Teammitglieder zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die automatisierte Videogenerierung für technisches Onboarding?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie und AI-Avatare, um Text-zu-Video aus dem Skript zu transformieren und so die Erstellung hochwertiger technischer Onboarding-Videos zu automatisieren. Dies rationalisiert die Produktion von ansprechendem Schulungsmaterial für neue Mitarbeiter.

Kann ich die AI-Avatare und das Branding in meinen HeyGen-Onboarding-Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben zu integrieren und aus verschiedenen AI-Avataren zu wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Klarheit und Zugänglichkeit in Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen verbessert die Klarheit mit automatischen Untertiteln und hochwertiger Sprachausgabe, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiterschulungen und Videodokumentationen für alle neuen Mitarbeiter zugänglich und leicht verständlich sind.

Wie einfach ist es, Videodokumentationen mit HeyGens generativer AI-Plattform zu erstellen und zu aktualisieren?

HeyGens generative AI-Plattform vereinfacht die Videoproduktion. Sie können Videodokumentationen einfach aus Textvorgaben generieren und für Updates einfach das Skript bearbeiten, um den Inhalt automatisch zu aktualisieren, sodass Ihre Anleitungen und Schulungsmaterialien immer aktuell sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo