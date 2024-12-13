Erstellen Sie ein 90-sekündiges Tech-Tutorial-Video für Anfänger, das zeigt, wie man ein neues Softwarekonto einrichtet. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, mit einer freundlichen, klaren Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um komplexe Schritte für jeden, der nach einem einfachen Anleitungsvideo sucht, leicht nachvollziehbar zu machen.

