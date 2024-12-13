Generator für Tech-Support-Schulungsvideos zur schnellen Kompetenzsteigerung

Optimieren Sie technische Schulungen und steigern Sie die Effizienz beim Onboarding. Erstellen Sie sofort überzeugende Schulungsvideos aus Skripten mit unserer Text-zu-Video-Funktion.

Um neue Mitarbeiter im technischen Support schnell einzuarbeiten, stellen Sie sich ein 60-sekündiges dynamisches Willkommensvideo vor, das mithilfe von AI-Avataren die Unternehmenskultur und erste IT-Protokolle vorstellt, mit einer professionellen, aber freundlichen AI-Sprachausgabe und einem klaren visuellen Stil.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Verbessern Sie den Kundensupport, indem Sie ein 45-sekündiges, prägnantes Video-Tutorial erstellen, das als sofortige Video-Dokumentation für eine häufig gestellte technische Frage dient, und sowohl für Agenten als auch Endbenutzer schnell zugänglich ist. Nutzen Sie Untertitel für Barrierefreiheit mit einem klaren, informativen visuellen und audiovisuellen Stil.
Beispiel-Prompt 2
Erwägen Sie ein 90-sekündiges technisches Schulungsvideo, das ein komplexes neues System-Update erklärt, strategisch für L&D-Teams konzipiert, um umfassendes Wissen im technischen Support zu teilen. Integrieren Sie vielfältige visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ein ansprechendes und leicht verständliches Erlebnis.
Beispiel-Prompt 3
Es besteht ein dringender Bedarf an einem ausgefeilten 75-sekündigen Compliance-Schulungsvideo, das sich an alle technischen Supportmitarbeiter richtet und effektiv die besten Praktiken zur Datensicherheit darlegt, um den Ruf Ihrer Marke zu schützen. Es kann genau über Text-zu-Video aus einem Skript generiert werden, für eine formelle, aber zugängliche Präsentation durch einen selbstbewussten AI-Avatar.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Tech-Support-Schulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie schnell umfassende und ansprechende Schulungsvideos für Ihr Tech-Support-Team, optimieren Sie den Wissenstransfer und verbessern Sie die Leistung mit AI.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Schulungsinhalte. Geben Sie einfach Ihren Text ein oder fügen Sie ihn ein, und die Plattform nutzt ihre Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um Ihre Worte in ein dynamisches Schulungsvideo zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Durchsuchen Sie eine Vielzahl von Optionen, um den perfekten digitalen Präsentator zu finden, der zu Ihrer Botschaft passt.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Integrieren Sie Branding-Elemente wie Ihr Logo und Ihre Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen, und nutzen Sie Videobearbeitungswerkzeuge für ein professionelles Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis für eine nahtlose Integration über Plattformen hinweg. Teilen Sie Ihre umfassende Video-Dokumentation mühelos mit Ihrem Team.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe technische Verfahren

.

Verwenden Sie AI-Video, um komplexe Tech-Support-Prozesse in klare, leicht verständliche visuelle Anleitungen zu zerlegen, um das Lernen und die betriebliche Klarheit zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungs- und Tech-Support-Videos?

HeyGens generative AI-Plattform fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, schnell professionelle Schulungsvideos und Tech-Support-Schulungsvideos aus Text zu erstellen. Es verwandelt Skripte in überzeugende Video-Dokumentationen und nutzt AI-Avatare und Sprachgenerierung für eine effiziente Videoproduktion.

Welche Art von Video-Dokumentation kann mit HeyGen erstellt werden?

Mit HeyGen können Sie umfassende Video-Dokumentationen erstellen, darunter Tutorial-Video-Bibliotheken, SOPs, Onboarding-Leitfäden und Bildungsressourcen. Seine Fähigkeiten unterstützen vielfältige Bedürfnisse von technischer Schulung bis hin zu Compliance-Schulung und machen den Wissensaustausch nahtlos.

Welche organisatorischen Schulungsbedürfnisse adressiert HeyGen für L&D-Teams?

HeyGen befähigt L&D-Teams, indem es eine effiziente Lösung für Onboarding, technische Schulung, Vertriebsförderung und Compliance-Schulung bietet. Diese generative AI-Plattform hilft, Ihr Team mit konsistenten, hochwertigen Schulungsvideos in Einklang zu bringen und erleichtert eine effektive interne Kommunikation.

Kann HeyGen helfen, Video-Inhalte einfach auf dem neuesten Stand zu halten?

Absolut. HeyGen unterstützt einfache Aktualisierungen Ihrer Video-Inhalte, sodass Sie Textvorgaben oder visuelle Elemente ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge ändern können. Dies stellt sicher, dass Ihre Video-Dokumentationen und Schulungsvideos mit minimalem Aufwand aktuell und relevant bleiben.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo