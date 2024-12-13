Der beste Tech-Produkt-Videoersteller für AI-gestützte Kreationen

Erstellen Sie schnell professionelle Produktvideos mit AI-Avataren, um Engagement und Verkäufe mühelos zu steigern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Erklärvideo, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und die Leistungsfähigkeit der AI-gestützten Videoproduktion für Kampagnen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte lebendig und energiegeladen sein und eine Vielzahl von HeyGens Vorlagen und Szenen einbeziehen, um die Zuschauer zu fesseln. Der Ton wird durch einen energiegeladenen, motivierenden Musiktrack ergänzt, der mit klaren Untertiteln versehen ist, um die Zugänglichkeit und Informationsspeicherung zu verbessern und zu zeigen, wie einfach es ist, hochwertige Erklärvideos zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein elegantes 30-Sekunden-Werbevideo für eine hochmoderne mobile App, speziell für Produktmanager und Entwickler in etablierten Technologieunternehmen. Übernehmen Sie eine minimalistische, hochmoderne visuelle Ästhetik, die die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis der App elegant präsentiert. Eine ambient-moderne Hintergrundmusik sollte von einem anspruchsvollen AI-Avatar begleitet werden, der die wichtigsten Botschaften mit professioneller Sprachübertragung vermittelt und HeyGen als fortschrittlichen AI-Produkt-Videoersteller demonstriert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine prägnante 15-Sekunden-Social-Media-Anzeige, die für E-Commerce-Unternehmen und Social-Media-Manager konzipiert ist, die neue Produktlinien schnell bewerben möchten. Das Video benötigt einen schnellen, visuell reichen Stil mit schnellen Schnitten und nutzt HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte. Der Ton sollte trendige, aufmerksamkeitsstarke Musik enthalten, die für Plattformen optimiert ist, indem das Seitenverhältnis angepasst und exportiert wird, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos hervorstechen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Tech-Produkt-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende Produktvideos mit einer AI-gestützten Plattform. Produzieren Sie hochwertige Inhalte, die den Wert und die Funktionen Ihres Tech-Produkts schnell und professionell präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller `Vorlagen` auswählen oder einfach Ihr Skript einfügen. Die Plattform wandelt Ihren Text sofort in ansprechende Videoszenen um und vereinfacht so Ihren anfänglichen Videoproduktionsprozess.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Erzählung
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen geeigneten `AI-Avatar` als Ihren Präsentator auswählen oder natürliche Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript generieren. Ergänzen Sie Ihre Botschaft mit hochwertigen Stock-Medien oder indem Sie Ihre eigenen Produktaufnahmen hochladen.
3
Step 3
Anpassen und verfeinern
`Wenden` Sie die einzigartigen Farben, Logos und Schriftarten Ihrer Marke mit den `Branding-Kontrollen` an. Fügen Sie leicht Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und nehmen Sie präzise Bearbeitungen an den Szenen vor, um sicherzustellen, dass jedes Detail Ihr Tech-Produkt perfekt hervorhebt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
`Exportieren` Sie Ihr fertiges Produktvideo im hochauflösenden MP4-Dateiformat, optimiert für verschiedene Plattformen. Passen Sie leicht `Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte` an, um soziale Medien, Websites oder Präsentationen zu passen, bereit, Ihr Publikum zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Entwickeln Sie überzeugende Videotestimonials und Fallstudien, um den realen Wert und die positive Wirkung Ihrer Technologielösungen zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Tech-Produktvideos vereinfachen?

HeyGen nutzt AI, um die Erstellung überzeugender Tech-Produktvideos zu vereinfachen. Benutzer können einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, professionelle Videovorlagen und AI-Avatare nutzen, um effizient hochwertige Inhalte zu erstellen, was den Produktionsprozess schneller und zugänglicher macht.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Produktvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben integrieren, eigene Medieninhalte hochladen und auf eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek zugreifen, um visuelles Storytelling und Markenbewusstsein zu verbessern.

Kann HeyGen ansprechende Produkt-Demo-Videos mit AI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, dynamische Produkt-Demo-Videos und Erklärvideos mit realistischen AI-Avataren und AI-Sprachübertragungen zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens AI produziert ein poliertes Video mit synchronisierten Untertiteln, das eine wirkungsvolle Botschaft vermittelt.

Bietet HeyGen Funktionen für kollaborative Produktvideoprojekte?

HeyGen unterstützt die kollaborative Videoproduktion, indem es einen optimierten Workflow bietet, bei dem Teams Assets beitragen und Projekte effektiv verwalten können. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration verschiedener Elemente, wie Bildschirmaufnahmen, um einheitliche Produktvideos zu erstellen.

