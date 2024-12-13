Produktvideo-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Videos mit AI

Erstellen Sie ansprechende Produkt-Erklärvideos in Minuten, indem Sie AI-Avatare nutzen, um Ihr Produkt zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Produkt-Demo-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie ansprechende Produktinhalte generieren können; verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungsfunktionen, um die wichtigsten Vorteile klar zu erklären.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Werbevideo für Marketingfachleute, das die Effizienz der Erstellung hochwertiger, AI-generierter Videos hervorhebt; präsentieren Sie eine moderne visuelle Ästhetik mit professionellem Audio und demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGens AI-Avataren sowie vielfältigen Vorlagen und Szenen, um die Inhaltserstellung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein informatives 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo für E-Commerce-Unternehmen, die eine konsistente Produktpräsentation benötigen, und verwenden Sie einen klaren und freundlichen visuellen und audiovisuellen Stil; integrieren Sie HeyGens robuste Untertitel-/Caption-Funktionen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um zu veranschaulichen, wie skalierbare Videoproduktion den Umsatz steigern kann.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Video für Content-Ersteller, das schnelle Interaktion und Viralität betont; verwenden Sie lebendige Visuals mit trendiger Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität sowie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für nahtloses Teilen auf verschiedenen Plattformen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Tech-Produktvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produktvideos. Nutzen Sie AI, um Ihre Ideen in professionelle, hochwertige visuelle Inhalte für jede Plattform zu verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Produktvideoskripts. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihre schriftlichen Inhalte in eine dynamische visuelle Geschichte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente aus
Bereichern Sie Ihre Erzählung, indem Sie aus einer Bibliothek von Videovorlagen auswählen oder lebensechte AI-Avatare integrieren. Diese Elemente bieten eine visuell ansprechende Grundlage für Ihre Produkt-Demo-Videos.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Musik hinzu
Erstellen Sie professionelle Voiceovers mit einer Vielzahl von Stimmen und Sprachen. Ergänzen Sie Ihre Erzählung mit Hintergrundmusik aus unserer Medienbibliothek für ein immersives Erlebnis.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für jede Plattform. Unsere skalierbare Videoproduktion stellt sicher, dass Sie hochwertige Social-Media-Videos effizient erstellen können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten von Produkten

.

Entwickeln Sie wirkungsvolle AI-gestützte Videos, um positive Kundenerfahrungen hervorzuheben und Vertrauen in Ihre Tech-Angebote aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung ansprechender Produktvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Ihre Produktdetails in ansprechende Produktvideos verwandelt. Nutzen Sie realistische AI-Avatare, intuitive Text-zu-Video-Funktionen und einfache Anpassungsmöglichkeiten, um hochauflösende Videoinhalte zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für HeyGen-Produktvideos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Assets und Anpassungsoptionen, darunter vorgefertigte Vorlagen, vielfältige Szenen und die Möglichkeit, reichhaltige Grafiken und Hintergrundmusik zu integrieren. Passen Sie Produkt-Demo-Videos einfach an, um professionelle, studioähnliche Produkt-B-Roll und filmische Visuals zu erzielen.

Kann HeyGen effizient Produkt-Erklär- und Launch-Videos generieren?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Produkt-Erklärvideos und Produkt-Launch-Videos mit AI-generierten Skripten und nahtloser Text-zu-Video-Funktionalität. Dies ermöglicht eine skalierbare Videoproduktion, sodass Sie fesselnde Inhalte schnell und effizient erstellen können.

Welche Arten von AI-generierten Videoinhalten kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von AI-generierten Videos erstellen, von dynamischen Social-Media-Videos bis hin zu umfassenden Produkt-Demo-Videos. Verbessern Sie Ihre Inhalte weiter, indem Sie professionelle Voiceovers, Untertitel und Mehrsprachigkeit hinzufügen, um ein globales Publikum zu erreichen.

