Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Demonstrationsvideo für B2B-Softwareingenieure, das eine fortschrittliche API-Integration zeigt. Der visuelle Stil sollte präzise, hochauflösende Bildschirmaufnahmen von Code enthalten, der mit der Benutzeroberfläche interagiert, und interaktive Demos mit klaren, auf dem Bildschirm angezeigten Anmerkungen und sanften, professionellen Übergängen betonen. Eine autoritative, AI-generierte Stimme wird die Zuschauer durch komplexe Schritte führen, ergänzt durch subtile, futuristische Soundeffekte. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um Klarheit zu gewährleisten, sowie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für eine optimale Ansicht auf allen Plattformen.

