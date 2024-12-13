Erstellen Sie atemberaubende Videos mit unserem Teaser-Video-Generator

Verwandle deine Ideen mit Hilfe von KI-Avataren und Drag-and-Drop-Bearbeitung in fesselnde Visualisierungen für ein nahtloses Teilen in sozialen Medien.

Tauchen Sie ein in die Zukunft der Videoproduktion mit einem 60-sekündigen KI-Teaser-Video, das speziell für digitale Vermarkter konzipiert wurde. Nutzen Sie die KI-Bild-zu-Video-Funktion von HeyGen, um statische Bilder in dynamische Visualisierungen zu verwandeln, begleitet von einer überzeugenden Sprachausgabe, die durch Text-zu-Sprache-Technologie generiert wird. Dieses Video eignet sich ideal, um Publikum auf verschiedenen sozialen Medien zu fesseln und bietet einen schlanken und modernen visuellen Stil.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich direkt an kreative Fachleute richtet, die ihre Marke aufwerten möchten. Mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript können Sie Ihre Ideen mühelos in ein poliertes Video umwandeln, komplett mit Untertiteln für die Zugänglichkeit. Der lebendige und dynamische visuelle Stil wird beim Publikum Anklang finden und ist perfekt für Produktstarts und Markenpromotionen geeignet.
Binden Sie Ihr Publikum mit einem 90-sekündigen Produkt-Teaser-Video ein, das speziell für Kleinunternehmer konzipiert wurde. Heben Sie die einzigartigen Eigenschaften Ihres Produkts hervor, indem Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen nutzen, um hochwertige Visuals zu gewährleisten, die die Zuschauer fesseln. Das Video kombiniert einen professionellen und dennoch zugänglichen visuellen Stil, was es geeignet macht, um es in sozialen Medien zu teilen und das Markenbewusstsein zu steigern.
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

End-to-End-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie ein Teaser-Video-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Teaser-Videos mit unserer intuitiven Plattform.

1
Step 1
Erstelle mit KI-Teaser-Video-Vorlagen
Beginnen Sie damit, aus einer Vielzahl von KI-gesteuerten Teaser-Video-Vorlagen auszuwählen. Diese Vorlagen sind so gestaltet, dass Ihr Video ein professionelles Aussehen und Gefühl erhält und es Ihnen leicht macht, schnell ansprechenden Inhalt zu erstellen.
2
Step 2
Text-zu-Sprache für dynamische Erzählung hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Teaser-Video, indem Sie Text-zu-Sprache-Technologie einbinden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Voiceovers direkt aus Ihrem Skript zu generieren und verleiht Ihrem Video eine dynamische und professionelle Note.
3
Step 3
Drag-and-Drop-Bearbeitung zur Anpassung verwenden
Passen Sie Ihr Video mit unseren Drag-and-Drop-Bearbeitungswerkzeugen an. Ordnen Sie Szenen einfach neu an, fügen Sie Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzu und passen Sie Elemente an, um sie dem Stil und der Botschaft Ihrer Marke anzupassen.
4
Step 4
Export für soziale Medienkanäle
Sobald Ihr Teaser-Video fertig ist, exportieren Sie es im optimalen Format für verschiedene Social-Media-Kanäle. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihr Inhalt großartig aussieht und Ihre Zielgruppe effektiv erreicht.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Teaser-Videos mit KI-gesteuerten Werkzeugen, die es Ihnen ermöglichen, mühelos fesselnde Werbevideos zu erstellen. Nutzen Sie die Möglichkeiten von KI-Teaser-Videos, ziehen Sie Elemente per Drag-and-Drop und verwenden Sie Vorlagen für Teaser-Videos, um Publikum auf sozialen Medien zu begeistern.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten mit fesselnden KI-Videos

Highlight product benefits and customer experiences through dynamic teaser videos.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen dabei helfen, ein fesselndes Teaser-Video zu erstellen?

HeyGen bietet eine Vielzahl von Teaser-Video-Vorlagen und KI-gestützte Werkzeuge, die es einfach machen, fesselnde Teaser-Videos zu erstellen. Mit Funktionen wie Drag-and-Drop-Bearbeitung und KI-Bild-zu-Video-Fähigkeiten können Sie mühelos visuell beeindruckende Inhalte gestalten.

Was macht die Erstellung von KI-Teaser-Videos bei HeyGen einzigartig?

HeyGen zeichnet sich durch seine fortschrittlichen KI-Funktionen für Teaser-Videos aus, einschließlich Text-zu-Sprache und Sprachgenerierung. Diese Funktionen ermöglichen eine nahtlose Integration von Audio und Bildmaterial, was die Gesamtwirkung Ihres Werbeinhalts verstärkt.

Kann HeyGen für Produkt-Teaser-Videos verwendet werden?

Absolut! HeyGen ist ein hervorragender Werbevideomacher, der anpassbare Vorlagen und Branding-Optionen bietet, um Produkt-Teaser-Videos zu erstellen, die mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmen. Seine Medienbibliothek und die Unterstützung von Stockmaterial bereichern Ihre Videoinhalte zusätzlich.

Unterstützt HeyGen die Videoformate für soziale Medien?

Ja, HeyGen unterstützt das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export, um sicherzustellen, dass Ihre Teaser-Videos für verschiedene soziale Medien optimiert sind. Diese Funktion hilft dabei, die Qualität und Wirksamkeit Ihres Inhalts auf verschiedenen Plattformen zu erhalten.

