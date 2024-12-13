Meistern Sie das Training mit Ihrem Teams-Tutorial-Video-Maker

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos aus Ihren Skripten und optimieren Sie den Wissensaustausch mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video, das einen schnellen Trick innerhalb der Kollaborationsplattform Ihres Teams demonstriert, speziell für vielbeschäftigte Fachleute, die ihren Arbeitsablauf optimieren möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen der Schritte, ergänzt durch eine ermutigende und präzise Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um klare, verständliche Audioinhalte zu liefern, die das Publikum mühelos durch den Prozess des "Teams-Tutorial-Video-Makers" führen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können Sie ein wirklich dynamisches 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter produzieren, das die Kernwerte Ihres Unternehmens und die ersten Einrichtungsschritte zeigt? Dieses Video sollte einen lebendigen und freundlichen visuellen Stil annehmen, animierte Textüberlagerungen und eine beschwingte Hintergrundmusik enthalten und einen professionellen AI-Avatar als Ihren Guide präsentieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um ein persönliches und konsistentes Gesicht für Ihre "ansprechenden Schulungsvideos" zu bieten, die Orientierung unvergesslich und effektiv machen.
Beispiel-Prompt 2
Ein prägnantes 30-sekündiges Video wird benötigt, um Wissen schnell zu teilen und die wichtigsten Erkenntnisse aus einem kürzlichen Teammeeting oder Projektupdate zusammenzufassen, das sich an alle Teammitglieder für eine schnelle Überprüfung richtet. Die Ästhetik des Videos sollte direkt sein, mit auf dem Bildschirm angezeigten Aufzählungspunkten, schnellen Übergängen und einer klaren, prägnanten Erzählung. Verwenden Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Informationen zu verstärken, insbesondere für diejenigen, die es vorziehen, die "aufgezeichnete Video"-Zusammenfassung zu lesen.
Beispiel-Prompt 3
Erwägen Sie die Entwicklung eines umfassenden, aber leicht verständlichen 50-sekündigen technischen Tutorials, das eine komplexe Softwarefunktion oder einen internen Prozess erklärt, der für technische Teams, die praktische Anleitung benötigen, konzipiert ist. Der visuelle Ansatz sollte sauber und hochinformativ sein, detaillierte Bildschirmaufnahmen mit hervorgehobenen Elementen und einer ruhigen, autoritativen Stimme kombinieren. Strukturieren Sie Ihr "Technisches Tutorial" effektiv mit HeyGens Vorlagen & Szenen, um eine professionelle und leicht verständliche Anleitung für das "Filmen der Schritte" zu bieten und diese klar zu präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Teams-Tutorial-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Tutorial-Videos für Ihr Team, fördern Sie den Wissensaustausch und richten Sie alle mit klaren, prägnanten Anweisungen aus.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie neu
Wählen Sie aus HeyGens professionellen "Vorlagen & Szenen", um Ihre Kreation zu starten, oder beginnen Sie mit einem leeren Projekt für ein individuelles "Tutorial-Video".
2
Step 2
Nehmen Sie Ihren Inhalt auf oder skripten Sie ihn
Erfassen Sie Ihre Erklärungen mit "Audio/Voice aufnehmen" direkt oder nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Voiceover-Generierung", um gesprochene Inhalte aus Text für Ihr Schulungsvideo zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Klarheit hinzu
Verbessern Sie das Verständnis für Ihr Team, indem Sie "Bildschirmaufnahmen" Ihrer Schritte einfügen und die Zugänglichkeit mit automatischen "Untertiteln" sicherstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Leitfaden
Finalisieren Sie Ihr "aufgezeichnetes Video" und verwenden Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für nahtloses Teilen in Ihrem Team vorzubereiten und den Wissensaustausch effektiv zu gestalten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, verständliche Tutorial-Videos, um technische Informationen und Teamprozesse leicht verdaulich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Prozess der Erstellung ansprechender Schulungsvideos für mein Team vereinfachen?

HeyGen befähigt Sie, ein effizienter Schulungsvideo-Macher zu werden. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten können Sie problemlos professionelle und ansprechende Schulungsvideos erstellen, die Ihr Team ohne komplexe Dreharbeiten oder umfangreiche Bearbeitung ausrichten.

Unterstützt HeyGen Bildschirmaufnahmen für technische Tutorials?

Während HeyGen in der Erstellung von Videos aus Text und AI-Avataren hervorragend ist, konzentriert es sich derzeit darauf, Skripte in Videoinhalte zu verwandeln, anstatt direkte Bildschirmaufnahmen zu machen. Sie können Ihre vorhandenen aufgezeichneten Videosegmente nahtlos in HeyGen-Projekte integrieren, um technische Tutorials zu verbessern.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für die schnelle Produktion von Tutorial-Video-Inhalten?

HeyGen bietet eine intuitive Plattform mit AI-Avataren, robuster Voiceover-Generierung und einer Vielzahl von Schulungsvideo-Vorlagen, um Ihre Produktion von Tutorial-Videos zu beschleunigen. Dies ermöglicht einen schnellen Wissensaustausch und die Erstellung überzeugender Anleitungsinhalte, ohne die Schritte manuell filmen zu müssen.

Kann HeyGen mir helfen, Videos für den internen Wissensaustausch innerhalb meiner Organisation zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein effizientes Werkzeug zur Erstellung von Videos für einen effektiven internen Wissensaustausch. Mit Funktionen wie Text-zu-Video, Untertiteln und Branding-Kontrollen können Sie konsistente und professionelle aufgezeichnete Videoinhalte produzieren, um Ihr gesamtes Team zu schulen und auszurichten.

