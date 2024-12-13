Müheloser Team-Begrüßungsvideo-Generator

Neue Mitarbeiter sofort einbinden. Nutzen Sie AI-Avatare, um personalisierte und unvergessliche Onboarding-Erlebnisse zu schaffen.

541/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen ansprechenden 45-sekündigen Onboarding-Videoausschnitt für eine neue Produkteinführung, der sich an Follower in sozialen Medien und externe Partner richtet und das innovative Team dahinter präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und modern sein, mit schnellen Schnitten und energetischer Musik, die sofort Aufmerksamkeit erregt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Erstellung zu vereinfachen, und verwenden Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um wichtige Teamrollen und die Aufregung des Launches hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges internes Kommunikations-Update-Video von einem Teamleiter, das sich an bestehende Teammitglieder und Abteilungsleiter richtet und einen bevorstehenden Projektmeilenstein ankündigt. Das Video sollte einen professionellen und informativen visuellen Stil beibehalten, Bildschirminformationen für Datenpunkte integrieren und von einer klaren und autoritativen Stimme begleitet werden. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen und die visuelle Attraktivität mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 30-sekündiges 'Lernen Sie das Team kennen'-Video für die Karriereseite eines Unternehmens, das darauf abzielt, Arbeitssuchende und potenzielle Mitarbeiter anzuziehen. Der visuelle Stil sollte authentisch und einladend sein, mit diversen Teammitgliedern, die kurz über ihre Rollen sprechen, begleitet von sanfter, aufbauender Hintergrundmusik. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis verwenden, und vermitteln Sie die individuellen Beiträge der Teammitglieder effektiv durch prägnante Skripte, die mit Text-zu-Video aus dem Skript konvertiert werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So nutzen Sie Ihren Team-Begrüßungsvideo-Generator

Erstellen Sie in wenigen Minuten ansprechende Begrüßungsvideos für neue Mitarbeiter. Personalisieren Sie Ihre Nachricht, fügen Sie AI-Avatare hinzu und teilen Sie mühelos die einzigartige Kultur Ihrer Marke.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Video-Vorlagen, um die Begrüßungsnachricht Ihres Teams einfach und schnell zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Nachricht an
Personalisieren Sie Ihr Skript und generieren Sie realistische AI-Avatare, um eine herzliche Begrüßung mit Text-zu-Video aus dem Skript zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Branding & Medien hinzu
Integrieren Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben und wählen Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek, um perfekt zur Identität Ihrer Marke zu passen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihr hochwertiges Begrüßungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, bereit zur Weitergabe an Ihre neuen Teammitglieder über verschiedene Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Begrüßungsnachrichten erstellen

.

Liefern Sie kraftvolle, motivierende Begrüßungsvideos, die sofort mit Ihren neuen Teammitgliedern in Verbindung treten und inspirieren, um einen positiven Ton zu setzen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, fesselnde Intro- und Outro-Videos zu erstellen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Intro-Maker, mit dem Sie mühelos fesselnde Intro- und Outro-Videos erstellen können. Sie können anpassbare Video-Vorlagen nutzen, Musik und Effekte hinzufügen und die Logo-Enthüllungen Ihrer Marke integrieren, um einen starken ersten Eindruck für Ihre Videoinhaltserstellung zu hinterlassen.

Was macht HeyGen zu einem idealen Werkzeug für die Erstellung ansprechender Team-Begrüßungsvideos?

HeyGen dient als hervorragender Team-Begrüßungsvideo-Generator, der die Erstellung wirkungsvoller Onboarding-Videos vereinfacht. Mit anpassbaren Team-Intro-Video-Vorlagen und AI-Avataren können Sie Ihr Team leicht vorstellen und das Arbeitgeber-Branding ohne komplexe Videobearbeitung verbessern.

Wie anpassbar sind die mit HeyGens AI Video Generator erstellten Videos?

HeyGens AI Video Generator bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die professionelle Videobearbeitung ohne komplexe Software ermöglichen. Benutzer können ihre Inhalte mit Branding-Kontrollen, diversen AI-Avataren und einer umfassenden Medienbibliothek personalisieren, um sicherzustellen, dass jedes Video ihrer kreativen Vision entspricht.

Kann HeyGen bei der Skalierung der Videoinhaltserstellung für soziale Medienplattformen helfen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, die Erstellung von Videoinhalten für verschiedene Plattformen, einschließlich sozialer Medien und YouTube-Intro-Videos, effizient zu skalieren. Sein intuitives Text-zu-Video-AI und der Drag-and-Drop-Editor ermöglichen die schnelle Produktion vielfältiger, hochwertiger Videoinhalte ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo