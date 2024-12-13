Team-Trainingsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiter-Videos

Erstellen Sie eine 60-sekündige ansprechende Einführung für neue Mitarbeiter, die sich an ein professionelles Publikum richtet und einen modernen, freundlichen visuellen Stil sowie eine klare, einladende Stimme bietet. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare" und "Text-zu-Video aus Skript", um personalisierte Willkommensgrüße und grundlegende Unternehmensinformationen effizient zu gestalten, was es zu einem idealen "Team-Trainingsvideo-Ersteller" macht.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo, das eine neue Softwarefunktion beschreibt und sich an aktuelle Teammitglieder richtet, die ein schnelles Update benötigen. Das Video sollte eine saubere, minimalistische visuelle Ästhetik mit fröhlicher Hintergrundmusik haben. Verwenden Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" für ein professionelles Erscheinungsbild und nutzen Sie die "Voiceover-Generierung", um die Schritte klar zu artikulieren und eine effektive "Trainingsvideo-Ersteller"-Lösung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video über effektive Kommunikationsstrategien, das für alle Mitarbeiter entwickelt wurde, um ihre 'Soft Skills' zu verbessern. Dieses Video benötigt einen energetischen, illustrativen visuellen Stil mit motivierender Audio. Integrieren Sie "Untertitel/Beschriftungen", um die Zugänglichkeit zu gewährleisten, und nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um relevante Bilder und Aufnahmen zu finden, die wirklich helfen, "Trainingsvideos zu erstellen", die Resonanz finden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 20-sekündige interne Ankündigung über eine neue Unternehmensrichtlinie für alle Mitarbeiter, präsentiert mit einem professionellen, autoritativen visuellen Stil und einer prägnanten, informativen Stimme. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um das Video für verschiedene interne Kommunikationskanäle zu optimieren, und verwenden Sie "Text-zu-Video aus Skript" für die schnelle Inhaltserstellung, um zu demonstrieren, wie "How-to-Videos" schnell für dringende Updates eingesetzt werden können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man einen Team-Trainingsvideo-Ersteller verwendet

Erstellen Sie mühelos professionelle Trainingsvideos für Ihr Team mit leistungsstarken AI-Tools, um klare Kommunikation und konsistente Lernerfahrungen zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsvideo
Beginnen Sie Ihr Trainingsvideo, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen & Szenen wählen, die mit Ihren Lernzielen übereinstimmen, und erstellen Sie effizient Trainingsvideos.
2
Step 2
Fügen Sie wesentliche Inhalte hinzu
Integrieren Sie Ihre Anleitungsmaterialien, indem Sie die Voiceover-Generierung nutzen oder Ihre eigenen Medien importieren, um wichtige Punkte für Ihr Trainingsvideo effektiv zu veranschaulichen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Elemente an
Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um die visuelle Identität Ihres Unternehmens anzuwenden, was hilft, Ihre Marke zu bewahren und die Unternehmenskonstanz in Ihren Trainingsmaterialien zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Trainingsvideos
Finalisieren Sie Ihr Projekt und verwenden Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um Ihre Trainingsvideos für die Verteilung über verschiedene Plattformen vorzubereiten und das Teamlernen zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie inspirierende Motivationsinhalte

Produzieren Sie wirkungsvolle Motivationsvideos, um die Team-Moral zu steigern, die Unternehmenskultur zu fördern und die Leistung zu steigern.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos für Unternehmen?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, Trainingsvideos effizient aus Textskripten zu erstellen. Sie können leicht aus verschiedenen AI-Avataren und Trainingsvideo-Vorlagen wählen, um Ihre Trainingsvideoproduktion mit einem professionellen Look zu starten.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Entwicklung effektiver Inhalte für die Einarbeitung von Mitarbeitern?

HeyGen optimiert die Einarbeitung von Mitarbeitern durch robuste Funktionen wie Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Beschriftungen. Unternehmen können ein konsistentes Markenimage beibehalten, indem sie HeyGens Branding-Kontrollen für Logos und Farben in allen How-to-Videos nutzen.

Kann HeyGen als umfassender Trainingsvideo-Ersteller für Teams jeder Größe dienen?

Ja, HeyGen ist als leistungsstarker Team-Trainingsvideo-Ersteller konzipiert und bietet eine breite Palette von Trainingsvideo-Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Seine robusten Videoeditor-Funktionen, einschließlich Seitenverhältnis-Anpassung und flexibler Exportoptionen, unterstützen die kollaborative Erstellung von Trainingsvideos.

Wie kann ich HeyGen nutzen, um schnell How-to-Videos und Anleitungsmaterial zu entwickeln?

HeyGen macht die Erstellung von Trainingsvideos einfach mit seiner Text-zu-Video-Funktionalität, die es Ihnen ermöglicht, Skripte mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln. Nutzen Sie vorgefertigte Trainingsvideo-Vorlagen und HeyGens AI-Videoplattform, um Ihre Inhaltserstellung zu beschleunigen und wertvolle Zeit zu sparen.

