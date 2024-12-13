Team-Training-Video-Generator: Fördern Sie das Lernen im Team

Begeistern Sie Ihr Team mit dynamischen Trainingsinhalten und lebensechten AI-Avataren, die komplexe Konzepte leicht verständlich machen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Onboarding-Trainingsvideo für neue Unternehmensmitarbeiter, das einen dynamischen, professionellen visuellen Stil mit animierten Elementen zeigt, ergänzt durch eine klare und freundliche AI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Unternehmensrichtlinien zu präsentieren, und verwenden Sie die Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung, um komplexe Informationen für das Onboarding-Training leicht verständlich zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Compliance-Trainingsvideo für alle Mitarbeiter des Unternehmens, das einen informativen und prägnanten visuellen Stil annimmt, wobei wichtige Punkte durch eingeblendeten Text hervorgehoben werden. Der Ton sollte autoritär sein und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schriftliche Compliance-Dokumente automatisch in ansprechende Videoinhalte umzuwandeln, unterstützt durch Untertitel für Barrierefreiheit, um die Erstellung mehrsprachiger Videos für diverse Teams zu erleichtern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 2-minütiges Update-Video für das Produktentwicklungsteam, das einen modernen, kollaborativen visuellen Stil verwendet, der eine Bildschirmfreigabesitzung mit integrierten grafischen Elementen nachahmt. Der lebhafte und klare Ton sollte die Zuschauer durch die jüngsten Änderungen führen, indem HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle Entwicklung und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, um die visuelle Erzählung zu bereichern und effiziente Video-Content-Updates innerhalb einer Team-Training-Video-Generator-Umgebung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes technisches Tutorial für das technische Support-Team, das einen klaren, schrittweisen visuellen Stil verwendet, der komplexe Verfahren leicht nachvollziehbar macht. Eine ruhige, instruktive Audio-Stimme, erstellt mit HeyGens Voiceover-Generierung, wird die visuellen Inhalte begleiten, um sicherzustellen, dass dieses wichtige technische Training leicht an unterschiedliche Anzeigeanforderungen angepasst werden kann, indem das Seitenverhältnis geändert und exportiert wird, und mit Untertiteln zugänglich gemacht wird, unterstützt von unserem AI-Video-Generator.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Team-Training-Video-Generator

Erstellen Sie schnell ansprechende und konsistente Schulungsvideos für Ihr Team mit AI, um sicherzustellen, dass alle ohne umfangreiche Produktion informiert und abgestimmt sind.

1
Step 1
Erstellen aus Text oder Vorlagen
Beginnen Sie damit, Ihr Skript mithilfe der Text-zu-Video-Konvertierung in ein Video umzuwandeln, oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen, um Ihr Projekt zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatar und Voiceover
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und generieren Sie professionelle AI-Voiceovers in mehreren Sprachen, die zu Ihrem Publikum passen.
3
Step 3
Branding und Medien hinzufügen
Nutzen Sie den Drag-and-Drop-Editor, um die Logos und Farben Ihrer Marke zu integrieren, und bereichern Sie Ihr Training mit Bildern oder Videos aus der Medienbibliothek.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen von Schulungsvideos
Finalisieren Sie Ihr Video, passen Sie bei Bedarf die Seitenverhältnisse an und exportieren Sie es einfach zur Verteilung, einschließlich Optionen wie SCORM-Export für LMS-Integration, um Ihr Team effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsmaterialien

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, leicht verständliche Videolektionen, die es Teams erleichtern, komplexe Schulungskonzepte zu verstehen und anzuwenden.

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Videoplattform für Schulungen?

HeyGen ist eine effektive "AI-Videoplattform" für "Schulungsvideos" dank seiner "AI-Avatare" und "Text-zu-Video-Konvertierungs"-Fähigkeiten. Dies ermöglicht es Benutzern, schnell professionelle "Schulungsvideo-Macher"-Inhalte zu erstellen, ohne umfangreiche Produktionskenntnisse.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme integriert werden?

Ja, HeyGen ist für eine nahtlose "LMS-Integration" konzipiert und bietet robuste "Kollaborationstools" für Teams. Dies ermöglicht es Organisationen, "Schulungsvideos" direkt innerhalb ihres bestehenden "AI-Videoplattform"-Ökosystems einfach bereitzustellen und zu verwalten.

Wie kann HeyGen mehrsprachige und anpassbare Schulungsinhalte unterstützen?

HeyGen ermöglicht "mehrsprachige Videoerstellung" mit vielfältigen "AI-Voiceovers" und automatischen "Untertiteln". Diese Flexibilität erlaubt mühelose "Video-Content-Updates", um "Schulungsvideos" zu lokalisieren und Bildungsressourcen in verschiedenen Regionen aktuell zu halten.

Bietet HeyGen Funktionen für konsistentes Branding in Unternehmensschulungen?

Absolut. HeyGen bietet "Branding-Kontrollen" wie benutzerdefinierte Logos und Farben sowie professionelle "Videovorlagen", um sicherzustellen, dass Ihre "Unternehmensschulungsvideos" die Markenidentität bewahren. Dies hilft, die "Markenidentität" über alle "Bildungsressourcen" hinweg zu erhalten.

