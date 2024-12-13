Erstellen Sie ein 1-minütiges Onboarding-Trainingsvideo für neue Unternehmensmitarbeiter, das einen dynamischen, professionellen visuellen Stil mit animierten Elementen zeigt, ergänzt durch eine klare und freundliche AI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Unternehmensrichtlinien zu präsentieren, und verwenden Sie die Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung, um komplexe Informationen für das Onboarding-Training leicht verständlich zu machen.

