Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensschulungsvideos. Nutzen Sie unsere AI-Avatare, um das Onboarding und die Lern- und Entwicklungsprozesse der Mitarbeiter zu vereinfachen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges ansprechendes Einführungsvideo für neue Mitarbeiter, das wesentliche Onboarding-Verfahren und die Unternehmenskultur zusammenfasst und sich direkt an neue Mitarbeiter richtet. Dieses Video sollte einen freundlichen, professionellen visuellen Stil mit einer warmen, ermutigenden Stimme haben und HeyGens AI-Avatare nutzen, um die Informationen klar und einladend zu präsentieren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine prägnante 90-sekündige Anleitung für ein neues Software-Feature, die speziell auf bestehende Teammitglieder abzielt, um eine reibungslose Einführung und Kompetenz zu gewährleisten und als schnelles Lern- und Entwicklungstool zu dienen. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, animierte Grafiken mit einem lebhaften Hintergrundtrack und präziser Stimmeinblendung integrieren, effizient unterstützt durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion für schnelle Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine umfassende 2-minütige Unternehmensschulungszusammenfassung, die für das Management und Teamleiter konzipiert ist, um wichtige vierteljährliche Erfolge und zukünftige strategische Initiativen hervorzuheben und effektiv als Unternehmensschulungsvideo-Macher zu fungieren. Es benötigt einen exekutiven, datengetriebenen visuellen Ansatz mit professioneller Erzählung, verbessert durch HeyGens Untertitel für Zugänglichkeit und Verständnis in verschiedenen Betrachtungsumgebungen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein kurzes 45-sekündiges Compliance-Update für alle Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass jeder über die neuesten Richtlinienänderungen und rechtlichen Anforderungen informiert ist. Dieses dringende, aber zugängliche Video sollte einfache, direkte Visuals und eine autoritative Stimme nutzen, indem HeyGens Vorlagen & Szenen verwendet werden, um schnell ein professionelles Mitarbeiterschulungsvideo zusammenzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Team-Training-Zusammenfassung Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Schulungsmaterialien in ansprechende Videozusammenfassungen mit AI, um das Lernen und die Entwicklung Ihres Teams zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihre Schulungsinhalte oder Ihr Skript in HeyGen einzufügen. Unsere Plattform nutzt "Text-zu-Video aus Skript", um sofort Szenen zu generieren und die Grundlage für Ihr Mitarbeiterschulungsvideo zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren", um Ihre Trainer oder Präsentatoren darzustellen. Sie können auch unsere Videovorlagen nutzen, um schnell den visuellen Stil für Ihre Unternehmensschulungszusammenfassung festzulegen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Stimme und Zugänglichkeit
Erzeugen Sie natürlich klingende Erzählungen mit "Voiceover-Generierung" in mehreren Sprachen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre Lern- und Entwicklungsinhalte weiter, indem Sie automatisch Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Team-Training-Zusammenfassungsvideo, indem Sie "Branding-Kontrollen" mit Ihrem Firmenlogo und Ihren Farben anwenden. Exportieren Sie dann Ihr poliertes Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verteilung an Ihr Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie die Team-Motivation

Erstellen Sie inspirierende Zusammenfassungsvideos, die nicht nur Informationen vermitteln, sondern auch Teams nach Schulungssitzungen erheben und motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen nutzt generative AI und Text-zu-Video-Funktionen, die es den Nutzern ermöglichen, mühelos hochwertige Unternehmensschulungsvideos ohne komplexe technische Fähigkeiten zu erstellen. Dazu gehören die automatische Erstellung von Voiceovers und die Verwendung von AI-Avataren zur Vereinfachung der Inhaltserstellung.

Kann HeyGen effektive Mitarbeiterschulungsvideos mit AI-Avataren erstellen?

Absolut. HeyGen bietet einen leistungsstarken AI-Video-Macher, mit dem Sie ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen erstellen können, ideal für Onboarding oder Lern- und Entwicklungsprozesse.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Zugänglichkeit von Schulungsinhalten?

HeyGen generiert automatisch genaue Untertitel für alle Ihre Schulungsvideos, was die Zugänglichkeit und das Verständnis für diverse Zielgruppen verbessert. Dies stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter effektiv mit dem Output Ihres Mitarbeiterschulungs-Zusammenfassungsvideo-Machers interagieren kann.

Welche Möglichkeiten bietet HeyGen für Branding und Anpassung in Schulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, die Markenidentität beizubehalten, indem es robuste Branding-Kontrollen bietet, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata innerhalb seiner Videovorlagen. Dies stellt sicher, dass Ihr Unternehmensschulungsvideo-Macher-Output perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.

