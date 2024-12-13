Teamstandards Video Maker: Vereinfachen Sie die Erstellung von Schulungen

Ermächtigen Sie Ihre Unternehmensschulungsteams. Produzieren Sie ansprechende Onboarding-Videos und Compliance-Schulungen schneller mit HeyGens AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die grundlegenden Teamstandards vorstellt. Dieses einladende Stück sollte freundliche AI-Avatare zeigen, die wichtige Botschaften mit einer klaren, optimistischen Stimme übermitteln und einen positiven und professionellen Ton setzen. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine konsistente Kommunikation sicherzustellen. Dies hilft, anfängliche Erwartungen und die Unternehmenskultur effizient zu etablieren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 2-minütiges Compliance-Training-Video für Unternehmensschulungsteams, das wesentliche Richtlinien klar umreißt. Das Video sollte einen autoritativen, aber zugänglichen visuellen Stil mit informativen Grafiken annehmen, ergänzt durch ein professionelles Voiceover und präzise Untertitel, um maximale Klarheit und Zugänglichkeit für alle Teammitglieder zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine optimierte Produktion, um sicherzustellen, dass alle Unternehmensschulungsteams kritische Informationen leicht aufnehmen können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 90-sekündiges Produkttraining-Video für Vertriebsteams, das die neuesten Funktionen und Servicestandards präsentiert. Dieses Video erfordert einen modernen, eleganten visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und integriertem Stock-Material aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Produktvorteile hervorzuheben. Ein prägnantes, erklärendes Voiceover sollte klare visuelle Darstellungen und Bildschirmtexte begleiten, die leicht aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert werden können, um ein wirkungsvolles Bildungstool zur Beherrschung von Produktdetails und zur Aufrechterhaltung hoher Servicestandards zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kurzes 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das als Showcase für Best Practices in den Abteilungen dient und den AI-Video-Generator nutzt. Die visuelle Ästhetik sollte dynamisch und sauber sein, mit Infografik-Elementen und ansprechenden AI-Avataren, um Informationen schnell zu vermitteln. Ein freundliches Voiceover und HeyGens vielseitige Vorlagen & Szenen helfen, eine konsistente Markenidentität zu wahren, was es zu einem idealen Werkzeug für jedes interne Team macht, um wichtige Updates schnell zu verbreiten und eine Kultur des Austauschs von Best Practices mit einem AI-gestützten Tool zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Teamstandards Video Maker funktioniert

Erstellen Sie professionelle und konsistente Schulungsinhalte für Ihr Team mit einem intuitiven AI-gestützten Video-Generator, der Ihre Unternehmensschulungsbemühungen optimiert.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek professioneller **Vorlagen & Szenen**, um Ihre Inhalte schnell zu strukturieren und ein poliertes Aussehen für Ihre Schulungsvideos zu gewährleisten.
2
Step 2
Erstellen Sie Erzählungen aus dem Skript
Geben Sie einfach Ihren Text ein, und die Plattform verwendet **Text-zu-Video aus Skript**, um natürlich klingende Voiceovers für Ihre Inhalte zu erstellen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Untertiteln
Integrieren Sie das Erscheinungsbild Ihrer Marke mit **Branding-Kontrollen (Logo, Farben)**, einschließlich Ihres Logos und spezifischer Farbpaletten, für Ihre Teamstandards-Videos.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Nutzen Sie **Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte**, um Ihre fertigen Inhalte für jede Plattform vorzubereiten, sodass sie leicht mit Ihren Unternehmensschulungsteams geteilt werden können.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Stärken Sie Unternehmenskultur und Werte

Entwickeln Sie motivierende Videos und wertorientierte Inhalte, um grundlegende Unternehmensstandards zu vermitteln und Teammitglieder effektiv zu inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um mühelos hochwertige Schulungsvideos direkt aus einem Skript zu erstellen. Dieses leistungsstarke AI-gestützte Tool verwandelt schriftliche Inhalte in ansprechende visuelle Präsentationen und vereinfacht den Produktionsprozess für Teams erheblich.

Kann HeyGen sicherstellen, dass unsere Unternehmensschulungsinhalte markenkonform sind?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen und Video-Bearbeitungstools, die es Unternehmensschulungsteams ermöglichen, ihre Videos vollständig anzupassen. Sie können problemlos Ihr Logo und spezifische Markenfarben einfügen, um sicherzustellen, dass alle Inhalte, einschließlich automatisch generierter Untertitel, perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Welche Voiceover-Funktionen bietet HeyGen für verschiedene Schulungsvideos?

HeyGen verfügt über fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktionen, mit denen Sie natürlich klingende Erzählungen für alle Ihre Schulungsinhalte erstellen können, wie z.B. Produkttrainings- und Onboarding-Videos. Diese AI-gestützten Tools sorgen für klare und konsistente Audioqualität, wodurch teure Aufnahmegeräte oder Sprecher überflüssig werden.

Wie schnell kann HeyGen ein professionelles Teamstandards-Video produzieren?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, schnell professionelle Teamstandards-Videos mit intuitiven Video-Vorlagen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu erstellen. Dieser effiziente Video Maker verkürzt die Produktionszeit erheblich, sodass Sie hochwertige Service-Standards-Videos in nur wenigen Minuten produzieren können.

