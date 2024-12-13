Erstellen Sie ein 1-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die grundlegenden Teamstandards vorstellt. Dieses einladende Stück sollte freundliche AI-Avatare zeigen, die wichtige Botschaften mit einer klaren, optimistischen Stimme übermitteln und einen positiven und professionellen Ton setzen. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine konsistente Kommunikation sicherzustellen. Dies hilft, anfängliche Erwartungen und die Unternehmenskultur effizient zu etablieren.

Video Generieren