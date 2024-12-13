Team-Update-Video-Maker für schnelle & einfache Kommunikation

Reduzieren Sie Produktionszeit und -kosten für interne Videos, indem Sie realistische AI-Avatare für professionelle Team-Updates nutzen.

Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Team-Update-Video, das sich an alle Mitarbeiter des Unternehmens richtet. Verwenden Sie einen optimistischen und professionellen Ton mit einem freundlichen AI-Avatar, der wichtige Ankündigungen übermittelt. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, unterstützt durch klare Voiceover-Generierung, um eine effektive 'Team-Update-Video-Maker'-Lösung zu bieten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketingvideo für potenzielle Kunden und Social-Media-Follower, das eine neue Produktfunktion mit visuell reichhaltigem Stockmaterial und einer fesselnden Erzählung präsentiert. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Ideen in 'atemberaubende Videos' zu verwandeln, komplett mit mitreißender Hintergrundmusik und animierten Textüberlagerungen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter oder Nutzer, die eine schnelle Anleitung benötigen. Verwenden Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit einem professionellen AI-Avatar und leicht verständlichen Visuals. Maximieren Sie das Verständnis, indem Sie Untertitel hinzufügen und komplexe Informationen in ein zugängliches 'Erklärvideo' verwandeln, um Ihren 'Videoerstellungs'-Prozess zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein trendiges 15-sekündiges Social-Media-Teaser-Video für Marken-Follower und allgemeine Social-Media-Nutzer, mit schnellen, auffälligen Visuals und moderner Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Entwicklung und sorgen Sie für eine optimale Darstellung auf allen Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten, perfekt für ansprechende 'Social-Media-Videos'.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Team-Refresh-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Team-Update-Videos mit AI, um alle schnell und konsistent informiert und abgestimmt zu halten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit dem Hinzufügen Ihres Update-Textes. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihre Inhalte in ein dynamisches Video umwandeln und Ihnen Zeit bei der Produktion sparen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Team-Update zu präsentieren. Personalisieren Sie Ihre Nachricht mit einer konsistenten und professionellen Bildschirmpräsenz.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit visuellen Elementen. Nutzen Sie unsere Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevantes Stockmaterial, Bilder oder Ihre eigenen Markenassets einzubinden und Ihre Updates ansprechender zu gestalten.
4
Step 4
Generieren Sie Voiceover und exportieren Sie
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Voiceover-Generierung für natürlich klingende Erzählungen in verschiedenen Sprachen und Akzenten nutzen. Ihr professionelles Team-Update-Video ist nun bereit zur Veröffentlichung.

Erstellen Sie ansprechende interne Kommunikation

Erstellen Sie ansprechende interne Kommunikation

Produzieren Sie inspirierende und informative Videos für Teamankündigungen, Motivationsschübe oder Richtlinien-Updates.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für kreative Projekte?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Video-Generator, der den gesamten Videoerstellungsprozess optimiert. Unsere Plattform nutzt AI-gestützte Vorlagen und fortschrittliche generative AI-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, atemberaubende Videos mit beispielloser Leichtigkeit und kreativem Spielraum zu produzieren.

Kann HeyGen Text in professionelle Videos mit AI-Avataren umwandeln?

Absolut. Die innovative Text-zu-Video-Funktion von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Skript einzugeben und professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren zu erstellen. Dies befähigt Sie, überzeugende Erklärvideos oder Marketingvideos zu erstellen, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.

Welche kreativen Anwendungen bietet HeyGen für Social-Media-Videos?

HeyGen bietet eine robuste kreative Engine zur Entwicklung ansprechender Social-Media-Videos. Sie können Inhalte einfach umgestalten oder neues Material mit AI-gestützten Vorlagen generieren und Branding-Elemente anpassen, um eine konsistente Online-Präsenz zu wahren.

Wie kann HeyGen das Storytelling mit Multi-Voice-Fähigkeiten und reichhaltigen Medien verbessern?

HeyGen verbessert Ihre kreative Kontrolle, indem es fortschrittliche Multi-Voice-Storytelling-Optionen und integrierte Voiceover-Generierung bietet. Sie können auch unsere umfangreiche Medienbibliothek und Stockmaterial nutzen, um mühelos visuell reichhaltige und dynamische Videoinhalte zu produzieren.

