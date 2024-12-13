Teamprozess-Videoersteller für nahtlose Zusammenarbeit
Optimieren Sie den Arbeitsablauf Ihres Teams und erstellen Sie wirkungsvolle Schulungs- oder Marketingvideos mit unseren intuitiven Vorlagen und Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie eine 45-sekündige animierte Präsentation für Projektmanager und interne Teams, die sie schnell über einen neuen Projektablauf oder eine Initiative informiert. Das Video sollte einen dynamischen, ansprechenden visuellen Stil mit informativem Bildschirmtext und einer subtilen Hintergrundmusik haben, wobei HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen genutzt werden, um die Inhaltserstellung zu optimieren und das Skript mühelos in ein Video umzuwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für externe Stakeholder oder Vertriebsteams, das erklärt, wie eine neue Softwarefunktion die Teamarbeit verbessert und einen bestimmten Prozess optimiert. Das Video benötigt einen eleganten, modernen visuellen Stil mit überzeugender Erzählung und klarem Bildschirmtext, wobei HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, um die visuellen Inhalte zu bereichern.
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Feier-Video für soziale Medien oder interne Moral vor, das den jüngsten Erfolg eines Teams oder einen unterhaltsamen Aspekt ihrer Arbeitskultur zeigt. Dieses Video, das sich an die Follower des Unternehmens in sozialen Medien und Mitarbeiter richtet, sollte einen energetischen und inspirierenden visuellen Stil mit aufmunternder Musik haben und für verschiedene Plattformen optimiert sein, indem HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren des Seitenverhältnisses genutzt wird, um überall eine perfekte Darstellung zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie mehr Schulungskurse.
Optimieren Sie die Erstellung von Schulungskursen, um Teammitglieder effizient und konsistent über verschiedene Prozesse zu informieren.
Steigern Sie das Engagement und die Beibehaltung von Schulungen.
Verbessern Sie das Verständnis und die Erinnerung der Mitarbeiter an wesentliche Prozesse durch ansprechende, AI-gestützte Schulungsvideos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Teams?
HeyGen ermöglicht es Teams, mühelos hochwertige Videos zu erstellen, selbst für Nicht-Kreative. Unser intuitiver Online-Videoeditor mit seiner Drag-and-Drop-Oberfläche und den umfangreichen Videovorlagen vereinfacht den Videoerstellungsprozess und fördert eine effektive Teamzusammenarbeit.
Kann HeyGen helfen, ansprechende Marketingvideos mit AI-Avataren zu erstellen?
Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Marketingvideos mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu produzieren. Sie können diese Avatare anpassen und aus verschiedenen Videostilen wählen, um überzeugende Geschichten zu gestalten, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
Welche Branding-Funktionen bietet HeyGen für Unternehmensvideostile?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie das Logo, die Farben und die benutzerdefinierten Stile Ihres Unternehmens anwenden können, um die Markenkonsistenz in all Ihren Unternehmensvideos zu wahren. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte immer professionell und markengerecht aussehen.
Verbessert HeyGen unsere Schulungsvideos und die Inhaltsbibliothek?
Ja, HeyGen bietet eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek und Videovorlagen, die es einfach machen, ansprechende Schulungsvideos und animierte Präsentationen zu erstellen. Sie können vorhandene Inhalte effizient wiederverwenden und AI-Video-Tools nutzen, um Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und eine unbegrenzte Inhaltsbibliothek aufzubauen.