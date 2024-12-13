Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video, das einen internen Teamprozess für neue Mitarbeiter demonstriert und nahtlose Teamarbeit zeigt. Dieses Video, das sich an neue Teammitglieder und die Personalabteilung richtet, sollte einen lebhaften, professionellen visuellen Stil mit einem freundlichen Ton haben und HeyGens AI-Avatare für vielfältige Präsentatoren sowie präzise Sprachübertragungen nutzen, um jeden Schritt klar zu erklären.

