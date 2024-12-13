Teamprozess-Videoersteller für nahtlose Zusammenarbeit

Optimieren Sie den Arbeitsablauf Ihres Teams und erstellen Sie wirkungsvolle Schulungs- oder Marketingvideos mit unseren intuitiven Vorlagen und Szenen.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video, das einen internen Teamprozess für neue Mitarbeiter demonstriert und nahtlose Teamarbeit zeigt. Dieses Video, das sich an neue Teammitglieder und die Personalabteilung richtet, sollte einen lebhaften, professionellen visuellen Stil mit einem freundlichen Ton haben und HeyGens AI-Avatare für vielfältige Präsentatoren sowie präzise Sprachübertragungen nutzen, um jeden Schritt klar zu erklären.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 45-sekündige animierte Präsentation für Projektmanager und interne Teams, die sie schnell über einen neuen Projektablauf oder eine Initiative informiert. Das Video sollte einen dynamischen, ansprechenden visuellen Stil mit informativem Bildschirmtext und einer subtilen Hintergrundmusik haben, wobei HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen genutzt werden, um die Inhaltserstellung zu optimieren und das Skript mühelos in ein Video umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für externe Stakeholder oder Vertriebsteams, das erklärt, wie eine neue Softwarefunktion die Teamarbeit verbessert und einen bestimmten Prozess optimiert. Das Video benötigt einen eleganten, modernen visuellen Stil mit überzeugender Erzählung und klarem Bildschirmtext, wobei HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, um die visuellen Inhalte zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Feier-Video für soziale Medien oder interne Moral vor, das den jüngsten Erfolg eines Teams oder einen unterhaltsamen Aspekt ihrer Arbeitskultur zeigt. Dieses Video, das sich an die Follower des Unternehmens in sozialen Medien und Mitarbeiter richtet, sollte einen energetischen und inspirierenden visuellen Stil mit aufmunternder Musik haben und für verschiedene Plattformen optimiert sein, indem HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren des Seitenverhältnisses genutzt wird, um überall eine perfekte Darstellung zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Teamprozess-Videoersteller funktioniert

Optimieren Sie die Erstellung klarer, ansprechender Prozessvideos mit Ihrem Team, um die Zusammenarbeit und Konsistenz der Inhalte zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Videos
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen wählen, um schnell den gewünschten Inhalt zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre einzigartigen Inhalte hinzu
Integrieren Sie dynamische Elemente wie AI-Avatare oder Ihre eigenen Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft effektiv zu personalisieren.
3
Step 3
Wenden Sie professionelles Branding an
Sorgen Sie für Markenkontrolle, indem Sie Ihr Video einfach mit den Logos und Farben Ihres Unternehmens anpassen und so visuelle Konsistenz in allen Produktionen wahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie mühelos
Erleichtern Sie die effiziente Teamzusammenarbeit, indem Sie Ihr Projekt einfach teilen und dann Ihr fertiges Prozessvideo im idealen Seitenverhältnis für jede Plattform exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen

.

Klärung komplexer Teamprozesse und Verbesserung der internen Kommunikation mit leicht verständlichen Schulungsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Teams?

HeyGen ermöglicht es Teams, mühelos hochwertige Videos zu erstellen, selbst für Nicht-Kreative. Unser intuitiver Online-Videoeditor mit seiner Drag-and-Drop-Oberfläche und den umfangreichen Videovorlagen vereinfacht den Videoerstellungsprozess und fördert eine effektive Teamzusammenarbeit.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Marketingvideos mit AI-Avataren zu erstellen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Marketingvideos mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu produzieren. Sie können diese Avatare anpassen und aus verschiedenen Videostilen wählen, um überzeugende Geschichten zu gestalten, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche Branding-Funktionen bietet HeyGen für Unternehmensvideostile?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie das Logo, die Farben und die benutzerdefinierten Stile Ihres Unternehmens anwenden können, um die Markenkonsistenz in all Ihren Unternehmensvideos zu wahren. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte immer professionell und markengerecht aussehen.

Verbessert HeyGen unsere Schulungsvideos und die Inhaltsbibliothek?

Ja, HeyGen bietet eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek und Videovorlagen, die es einfach machen, ansprechende Schulungsvideos und animierte Präsentationen zu erstellen. Sie können vorhandene Inhalte effizient wiederverwenden und AI-Video-Tools nutzen, um Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und eine unbegrenzte Inhaltsbibliothek aufzubauen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo