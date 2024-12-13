Team Performance Video Maker: Steigern Sie die Teamfähigkeiten mit AI

Erstellen Sie wirkungsvolle Team-Updates und Schulungsvideos, die fesseln und beeindrucken, indem Sie realistische AI-Avatare für dynamische Präsentationen nutzen.

Entwerfen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Teammitglieder, das sie in wichtige interne Prozesse einführt, mit einem professionellen und ermutigenden visuellen Stil, ergänzt durch eine klare, AI-generierte Stimme. Dieses Video sollte einen AI-Avatar zeigen, der die Zuschauer durch die wichtigsten Schritte führt und die AI-Avatare und Sprachgenerierungsfähigkeiten von HeyGen nutzt, um ein konsistentes und benutzerfreundliches Onboarding-Erlebnis für Schulungsvideos zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges kurzes Update-Video für bestehende Teammitglieder, das kürzliche Softwareverbesserungen oder Änderungen im Arbeitsablauf in einem modernen, informativen und ansprechenden visuellen Stil detailliert darstellt, mit Bildschirmtext, der mit einer präzisen Sprachübertragung synchronisiert ist. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript und Untertitel, um komplexe Informationen effektiv zu kommunizieren und die Teamzusammenarbeit durch AI-Videoerstellung zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für interne Stakeholder und das Management, das die Vorteile eines neuen internen Tools mit einer polierten, unternehmerischen und ansprechenden visuellen Ästhetik zeigt, unter Verwendung von professionellen Stockmedien und einer dynamischen Sprachübertragung. Dieses Video sollte HeyGens Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell hochwertige Inhalte zu produzieren, die die Kommunikation über neue Videobearbeitungstools und Vorlagen vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges obligatorisches Schulungsmodul für alle Mitarbeiter, das sich auf kritische SOC 2-Compliance-Verfahren konzentriert, präsentiert in einem ernsten, aber zugänglichen visuellen Stil und einer autoritativen, klaren Stimme. Das Video muss HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um eine optimale Anzeige auf verschiedenen internen Plattformen zu gewährleisten, und seine Sprachgenerierung für eine konsistente Anleitungsübermittlung hervorheben, wobei die Rolle eines AI Video Agent in der technischen Schulung betont wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Team Performance Video Maker funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung professioneller Teamleistungs- und Schulungsvideos mit unserer intuitiven AI-Plattform, die für nahtlose Zusammenarbeit und wirkungsvolle Kommunikation entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Videoskripts oder nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen. Unsere fortschrittlichen AI-Videoerstellungstools verwandeln Ihren Text in dynamische Videoinhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Diese AI-Avatare, gepaart mit natürlichen Sprachübertragungen, sorgen dafür, dass Ihre Teamleistungs-Videos ansprechend und professionell sind.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding an
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihres Unternehmens mit umfassenden Branding-Kontrollen an. Fügen Sie mühelos Logos hinzu, wählen Sie Markenfarben aus und verfeinern Sie Szenen mit unseren benutzerfreundlichen Videobearbeitungstools.
4
Step 4
Zusammenarbeiten und Teilen
Erleichtern Sie nahtloses Feedback und Genehmigungen mit integrierten Teamzusammenarbeitsfunktionen. Teilen Sie Ihre finalisierten Videos mühelos über Plattformen hinweg, um die Teamkommunikation und das Engagement zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie fesselnde Team-Updates & Motivation

Produzieren Sie mit AI fesselnde Motivationsvideos und Unternehmensupdates, fördern Sie eine positive Teamkultur und treiben Sie höhere Leistung und Zusammenarbeit voran.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Teams?

HeyGen ermöglicht es Teams, mühelos professionelle Videos mit fortschrittlichen AI-Avataren und AI-generierten Stimmen zu produzieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt eine nahtlose Text-zu-Video-Erstellung direkt aus Ihrem Skript, wodurch die Erstellung von AI-Videos zugänglich wird.

Welche technischen Funktionen unterstützen die Teamzusammenarbeit und Sicherheit bei HeyGen?

HeyGen bietet robuste Teamzusammenarbeitsfunktionen innerhalb sicherer, dedizierter Cloud-Arbeitsbereiche, die ein effizientes Projektmanagement gewährleisten. Unsere Plattform priorisiert Datensicherheit mit SOC 2-Compliance und beinhaltet wesentliche Admin-Kontrollen für Unternehmensteams.

Kann HeyGen bestehende Medien integrieren und die Markenkonsistenz wahren?

Absolut, HeyGen fungiert als umfassender Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, Ihr eigenes Filmmaterial hochzuladen und mit unseren AI-Fähigkeiten zu integrieren. Erweiterte Branding-Kontrollen und Größenanpassung im Seitenverhältnis stellen sicher, dass Ihr Output konsistent mit Ihren Markenrichtlinien über verschiedene Plattformen hinweg übereinstimmt.

Wie verbessern HeyGens AI-Tools die Video-Produktionsqualität?

HeyGens leistungsstarke AI-Tools generieren automatisch hochwertige AI-generierte Sprachübertragungen und präzise Untertitel. Diese Technologie finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus, was den Videoerstellungsprozess erheblich vereinfacht und die Gesamtproduktionsqualität verbessert.

