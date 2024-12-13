Entwerfen Sie ein 60-sekündiges Video, das zeigt, wie HR-Profis mühelos ihre neuen Mitarbeiter in die Unternehmensstruktur einführen können, indem sie HeyGen nutzen. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, mit freundlichen KI-Avataren, die die Neulinge begrüßen, ergänzt durch eine einladende, klare Voiceover-Generierung. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, eine ansprechende Übersicht zu erstellen, die Teamrollen und Berichtslinien verdeutlicht.

Video Generieren