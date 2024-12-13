Team-Onboarding-Generator: Gestalten Sie fesselnde Mitarbeiterreisen

Optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess und erstellen Sie personalisierte Pläne für neue Mitarbeiter mit fesselnden Videoanleitungen, die aus Text-zu-Video-Skripten generiert werden.

Erfahren Sie, wie HR-Teams ihren Onboarding-Prozess mit einem dynamischen 60-Sekunden-Video erheblich optimieren können. Zielgruppe sind HR-Manager und Onboarding-Spezialisten, die einen professionellen und effizienten visuellen Stil mit klarer, moderner Audio-Begleitung nutzen, um die Einfachheit der Umwandlung umfangreicher Dokumentationen in ansprechende Videoinhalte mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entdecken Sie die Kraft, ansprechende Videos und personalisierte Onboarding-Pläne für neue Mitarbeiter in diesem lebendigen 45-Sekunden-Clip zu erstellen. Zielgruppe sind Kleinunternehmer und Teamleiter, das Video sollte einen freundlichen, einladenden und dynamischen visuellen Stil mit einem ermutigenden Ton annehmen und zeigen, wie HeyGens AI-Avatare jedem neuen Mitarbeiter eine menschliche Note verleihen können.
Beispiel-Prompt 2
Lernen Sie, Ihr Onboarding-Tool anzupassen und vorgefertigte Onboarding-Vorlagen für einheitliches Training in Ihrer Organisation in einem schnellen 30-Sekunden-Anleitungsvideo zu nutzen. Diese Inhalte richten sich an HR-Profis und Schulungskoordinatoren und verwenden einen sauberen, organisierten und polierten visuellen und Audio-Stil, um die Effizienz von HeyGens Vorlagen & Szenen-Funktion zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Enthüllen Sie die Fähigkeiten eines umfassenden Team-Onboarding-Generators und Mitarbeiter-Onboarding-Tools in einer schwungvollen 50-Sekunden-Präsentation. Ausgerichtet auf Startup-Gründer und Abteilungsleiter, wird das Video einen innovativen und motivierenden visuellen Stil mit prägnantem Audio bieten und betonen, wie HeyGens Voiceover-Generierung schnell professionelle Erzählungen für wesentliche Schulungsmodule produzieren kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Team-Onboarding-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Onboarding-Erfahrungen für Ihre neuen Mitarbeiter mit unserem KI-gestützten Tool, das Ihren gesamten Prozess optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Onboarding-Plan
Beginnen Sie mit der Auswahl aus bestehenden Onboarding-Vorlagen oder erstellen Sie einen individuellen Onboarding-Plan von Grund auf, indem Sie wichtige Module und Informationen für Ihre neuen Mitarbeiter definieren.
2
Step 2
Inhalte mit KI anpassen
Passen Sie Ihre personalisierten Onboarding-Pläne an, indem Sie reichhaltige Inhalte hinzufügen, einschließlich ansprechender Videos, die direkt aus Ihren Skripten mit der Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie generiert werden.
3
Step 3
Wichtige Dokumente hinzufügen
Integrieren Sie alle notwendigen Dokumente, Ressourcen und Schulungsmaterialien, um einen nahtlosen Dokumentenaustausch zu ermöglichen und sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter Zugang zu einem umfassenden Wissenszentrum haben.
4
Step 4
Teilen und Fortschritt verfolgen
Verteilen Sie Ihren vollständigen Onboarding-Leitfaden einfach über eine benutzerfreundliche Oberfläche an neue Mitarbeiter und verfolgen Sie den Onboarding-Fortschritt, um eine reibungslose und effektive Integration in Ihr Team zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Personalisierte Begrüßung & Kulturintegration

.

Gestalten Sie inspirierende und personalisierte Video-Begrüßungen von der Führungsebene, um neue Teammitglieder nahtlos und effektiv in die Unternehmenskultur zu integrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektives Mitarbeiter-Onboarding-Tool für neue Mitarbeiter dienen?

HeyGen ist ein KI-gestütztes Mitarbeiter-Onboarding-Tool, das HR-Teams hilft, ansprechende Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen. Sie können Skripte in visuell ansprechende Videoinhalte mit KI-Avataren umwandeln und so Ihren Onboarding-Prozess optimieren.

Was macht HeyGen zu einem idealen Team-Onboarding-Generator für HR-Teams?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Team-Onboarding-Generator, der es HR-Teams ermöglicht, den Onboarding-Prozess mühelos zu optimieren. Seine Text-zu-Video-Fähigkeiten ermöglichen die schnelle Erstellung konsistenter Schulungsmodule und personalisierter Onboarding-Pläne aus einfachen Skripten.

Kann HeyGen helfen, personalisierte Onboarding-Pläne mit konsistentem Training zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Onboarding-Pläne zu erstellen und gleichzeitig konsistente Trainingserfahrungen sicherzustellen. Mit anpassbaren Vorlagen und KI-Avataren können Sie maßgeschneiderte und ansprechende Videos liefern, die das Branding Ihres Unternehmens widerspiegeln, was es zu einem ausgezeichneten KI-Onboarding-Tool macht.

Wie verbessert HeyGens KI-gestützte Technologie den Mitarbeiter-Onboarding-Prozess?

HeyGens KI-gestützte Technologie verbessert den gesamten Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, indem sie die Videoerstellung vereinfacht. Sie verwandelt Text in ansprechende Videos mit realistischen KI-Avataren und macht es zu einem benutzerfreundlichen und effizienten KI-Onboarding-Tool für die Bereitstellung umfassender Anleitungen für neue Mitarbeiter.

