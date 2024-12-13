Stärken Sie Ihr Team mit unserem Team-Motivationsvideo-Maker

Inspirieren Sie Engagement und erzielen Sie Ergebnisse, indem Sie schnell professionelle Videos mit AI-Voiceovers für klare, wirkungsvolle Botschaften erstellen.

252/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein fesselndes 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer und Projektmanager vor, das anpassbare Vorlagen nutzt, um eine positive, dynamische Botschaft mit aufmunternder Hintergrundmusik und eindrucksvollen Textüberlagerungen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges AI-Motivationsvideo-Projekt für Remote- und funktionsübergreifende Teams, das Text-zu-Video von Skripten nutzt, um filmische Visuals mit vielfältigen Stock-Assets und energetischer Musik zu erzeugen, um gemeinsame Ziele zu stärken.
Beispiel-Prompt 3
Müssen Sie neue Mitarbeiter und Vertriebsteams schnell inspirieren? Erstellen Sie ein kraftvolles 20-sekündiges Motivationsvideo mit selbstbewussten AI-Avataren, einem freundlichen visuellen Stil und ermutigendem Audio, das eine klare Botschaft von Erfolg und Zugehörigkeit vermittelt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Team-Motivationsvideo-Maker funktioniert

Inspirieren Sie Ihr Team mit fesselnden Motivationsvideos, die mühelos mit AI-gestützten Tools und anpassbaren Funktionen für maximale Wirkung erstellt werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Motivationsbotschaft oder nutzen Sie die AI-Skriptgenerierung, um schnell überzeugende Inhalte zu erstellen, die auf Ihr Team zugeschnitten sind.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Vorlagen
Wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und reichhaltiger Stock-Assets, um Ihre Botschaft mit fesselnden Visuals und Branding-Kontrollen zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceovers
Heben Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung hervor, indem Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen wählen, um Ihre Motivationsbotschaft effektiv zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie das Motivationsvideo Ihres Teams und nutzen Sie einfach Größenanpassung & Exporte, um es in den gewünschten Formaten herunterzuladen oder direkt zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Feiern Sie Teamerfolge mit fesselnden Videos

.

Heben Sie Teamerfolge und individuelle Beiträge hervor, um eine positive und motivierende Umgebung zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Motivationsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Motivationsvideos mit fortschrittlichen AI-Tools und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess, von der AI-Skriptgenerierung bis zu lebensechten AI-Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ankommt.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für einen Team-Motivationsvideo-Maker?

HeyGen bietet einen intuitiven Online-Video-Editor, der Text-zu-Video umwandelt und somit ideal für die Erstellung von Team-Motivationsvideos ist. Erstellen Sie mühelos Skripte und animieren Sie Textüberlagerungen, um kraftvolle Botschaften effizient an Ihr Team zu übermitteln.

Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner AI-Motivationsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-Motivationsvideo-Projekte. Integrieren Sie die Assets Ihrer Marke, nutzen Sie eine reichhaltige Bibliothek von Stock-Assets und verbessern Sie Ihre Videos mit dynamischen Textüberlagerungen/Animationen, um die gewünschte Ästhetik zu erreichen.

Unterstützt HeyGen das einfache Teilen der von mir erstellten Motivationsvideos?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Motivationsvideos für verschiedene Plattformen bereit sind. Sobald Ihre Videobearbeitung abgeschlossen ist, können Sie Ihre Kreationen einfach exportieren und teilen, einschließlich nahtloser Kompatibilität für das Teilen auf YouTube.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo