Erstellen Sie ein 60-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, indem Sie den "Team-Handbuch-Video-Generator" nutzen, um die wichtigsten Unternehmenswerte zu erklären. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, mit einem AI-Avatar, der eine freundliche Begrüßung übermittelt, begleitet von einer klaren, ansprechenden Stimme, die innerhalb von HeyGen generiert wird. Dies wird das Onboarding in eine inspirierende Erfahrung verwandeln, indem die ersten Einführungen sowohl unvergesslich als auch informativ für alle neuen Mitarbeiter gestaltet werden.

