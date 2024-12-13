Teamkultur-Videoersteller zur Förderung von Engagement & Zugehörigkeit

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmenskulturvideos, die Ihr Team fesseln, indem Sie realistische AI-Avatare nutzen, um Ihre Geschichte zu erzählen.

500/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo vor, das sich an bestehende Mitarbeiter und Stakeholder richtet und dazu dient, jüngste Teamerfolge zu feiern und unsere einzigartige Unternehmenskultur mit einem Blick hinter die Kulissen zu verstärken. Diese dynamische Präsentation sollte motivierende Hintergrundmusik enthalten und die wichtigsten Botschaften klar durch HeyGens Untertitel für maximale Wirkung vermitteln. Es sollte die vielfältigen Vorlagen und Szenen nutzen, um effizient eine fesselnde Erzählung zu erstellen, die ein starkes Gefühl der Einheit innerhalb unseres Teams fördert.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Branding-Video, perfekt für soziale Medien und die Unternehmensführung, das unser Engagement für Mitarbeiterbindung und das lebendige Arbeitsumfeld lebhaft einfängt. Stellen Sie sich einen energetischen, professionellen, aber dennoch persönlichen visuellen und audiovisuellen Stil vor, untermalt von aufbauender Musik und einer starken Markenidentität. Diese Kreation würde stark von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für beeindruckende visuelle Effekte und der Text-zu-Video-Funktionalität profitieren, um unsere zentralen Unternehmenswerte reibungslos zu artikulieren.
Beispiel-Prompt 3
Erwägen Sie die Entwicklung eines immersiven 50-sekündigen Videos speziell für potenzielle Bewerber und Besucher der Unternehmenswebsite, das darauf abzielt, einen typischen Tag oder ein herausragendes Projekt lebhaft darzustellen, das unser positives Arbeitsumfeld authentisch widerspiegelt. Das gewünschte ästhetische Erscheinungsbild ist professionell und hochgradig nachvollziehbar, verstärkt durch positive Ambient-Musik, die effektiv unsere florierende Teamkultur kommuniziert. Dieses Projekt sollte HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für nahtlose Verteilung über verschiedene digitale Plattformen geschickt nutzen und strategisch AI-Avatare einsetzen, um wichtige Teammitglieder persönlich vorzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Teamkultur-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Teamkulturvideos mit HeyGens intuitiven Werkzeugen, um das Mitarbeiterengagement und die interne Kommunikation zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus unseren vielfältigen Videovorlagen wählen, die speziell für die Erstellung von Unternehmenskulturvideos entwickelt wurden, um Ihrem Projekt einen schnellen Start zu ermöglichen.
2
Step 2
Erstellen Sie fesselnde Inhalte
Verwandeln Sie Ihren Text mühelos in dynamische Videos, indem Sie unsere fortschrittlichen AI-Avatare nutzen, um die Geschichte Ihres Teams zu erzählen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie die Branding-Elemente Ihres Unternehmens, wie Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Bereiten Sie Ihre Kreation für die interne Kommunikation vor, indem Sie sie im optimalen Format für verschiedene Sharing-Plattformen exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur präsentieren

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Videos, um Teamaktivitäten und Unternehmenswerte hervorzuheben, perfekt für interne Updates oder externes Branding.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Unternehmenskulturvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde "Unternehmenskulturvideos" mit "AI-Avataren" und einer umfangreichen Bibliothek von "Videovorlagen" zu erstellen. Dies fördert ein überzeugendes "Mitarbeiterengagement", indem es die einzigartige Persönlichkeit und Werte Ihrer Marke mühelos präsentiert.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Verbesserung der Produktion von Teamkulturvideos?

HeyGen bietet einen intuitiven "Drag-and-Drop-Editor" und "AI-gestützte Werkzeuge", um Ihre "Teamkulturvideo"-Inhalte zu verbessern. Wandeln Sie "Text-zu-Video" einfach um, generieren Sie professionelle "Voiceovers" und fügen Sie dynamische "Untertitel" für maximale Wirkung hinzu.

Kann HeyGen für interne Kommunikation und Mitarbeiterengagement-Videos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ideal für "interne Kommunikation" und zur Steigerung des "Mitarbeiterengagements" durch Videos. Erstellen Sie wirkungsvolle "Schulungs- und Onboarding-Inhalte" oder teilen Sie Updates mühelos, indem Sie fortschrittliche "AI-Avatare" und anpassbare Branding-Funktionen nutzen.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Unternehmenskulturvideos?

HeyGen vereinfacht den "Videoersteller"-Prozess für "Unternehmenskulturvideo"-Inhalte erheblich mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche. Nutzen Sie eine Vielzahl von "Videovorlagen" und verwandeln Sie Skripte schnell in fesselnde visuelle Inhalte mit der "Text-zu-Video"-Funktionalität.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo