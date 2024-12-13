Entfesseln Sie die Geschichte Ihres Teams mit unserem Teamkultur-Video-Generator

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und ziehen Sie ideale Bewerber mit überzeugenden Unternehmenskultur-Videos an, die lebensechte KI-Avatare präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ihre Aufgabe ist es, ein dynamisches 60-sekündiges Marketing-Update-Video für interne Teams zu produzieren, das eine neue Produktfunktion vorstellt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte schnell in eine elegante, markengerechte visuelle Präsentation umzuwandeln, unterstützt von mitreißender Hintergrundmusik und individuellen Branding-Elementen.
Beispiel-Prompt 2
Betrachten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Demonstrationsvideo für Content-Ersteller, das die Leistungsfähigkeit von HeyGens Vorlagen & Szenen veranschaulicht. Dieses moderne, saubere Video sollte hervorheben, wie vorgefertigte Videovorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek die Inhaltserstellung beschleunigen, begleitet von einer klaren, schrittweisen Sprachführung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wichtiges 1-minütiges Informationsvideo für globale interne Kommunikation und HR, das die entscheidende Rolle von automatischen Untertiteln/Captioning betont. Der klare, global ausgerichtete visuelle und akustische Stil des Videos sollte effektiv vermitteln, wie Untertitel/Captioning universelles Verständnis und Inklusivität bei allen Unternehmensankündigungen sicherstellen, insbesondere für Teams, die über mehrere Sprachen verteilt sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Teamkultur-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Unternehmensgeschichten in ansprechende Videos mit KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, ideal, um Ihre einzigartige Teamkultur potenziellen Bewerbern und darüber hinaus zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kulturgeschichte
Beginnen Sie mit dem Erstellen Ihres Skripts oder fügen Sie vorhandenen Text ein. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihre Worte in ein dynamisches Video für Ihren "Teamkultur-Video-Generator".
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus verschiedenen "KI-Avataren" wählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren und Ihren "Unternehmenskultur-Video-Generator" mit einem menschlichen Touch zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Anwenden von individuellem Branding
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit, indem Sie Ihr Logo und Ihre Farben durch "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden und das Erscheinungsbild Ihres "Unternehmenskultur"-Videos perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Erstellen Sie "automatische Untertitel/Captioning" für Barrierefreiheit, dann exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Formaten, bereit zur Verbreitung auf "sozialen Medienplattformen" und darüber hinaus.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie fesselnde Teamgeschichten in sozialen Medien

.

Erstellen und teilen Sie mühelos dynamische Videoclips, die Teamleistungen und -kultur auf verschiedenen Plattformen hervorheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit KI-Avataren?

HeyGens leistungsstarker KI-Video-Generator verwandelt Text-zu-Video aus Skripten mit fotorealistischen KI-Avataren. Diese Fähigkeit vereinfacht die Produktion professioneller Videos erheblich, ohne dass Kameras oder Schauspieler benötigt werden.

Kann HeyGen individuelles Branding integrieren und Flexibilität beim Bearbeiten bieten?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben in jedes Video zu integrieren. Sie können auch eine umfangreiche Medienbibliothek, verschiedene Videovorlagen und robuste Videobearbeitungstools nutzen, um polierte Inhalte zu erstellen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die globale Reichweite des Publikums?

HeyGen unterstützt die Erstellung von Inhalten in mehreren Sprachen und fügt automatisch Untertitel/Captioning hinzu. Dies stellt sicher, dass Ihre Videos für ein vielfältiges globales Publikum zugänglich und wirkungsvoll sind, was das Verständnis und das Engagement verbessert.

Dient HeyGen als effektiver Unternehmenskultur-Video-Generator?

Absolut, HeyGen fungiert als herausragender Unternehmenskultur-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende Inhalte für Onboarding und Schulungen zu erstellen oder den einzigartigen Geist Ihrer Marke zu präsentieren. Seine KI-Video-Generator-Fähigkeiten machen das Teilen Ihrer Unternehmenskultur überzeugend und effizient.

