Erstellen Sie ansprechende, professionelle interne Kommunikationsvideos mit HeyGens AI-Avataren.

Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Schulungsvideo für HR-Abteilungen und Teamleiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie oder Softwareaktualisierung demonstriert. Verwenden Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit einer freundlichen, professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Dokumentationen mühelos in ein ansprechendes Kommunikationsvideo zu verwandeln, ergänzt durch die Voiceover-Generierung.
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Produktvideodemo, das sich an Produktmanager und Vertriebsteams richtet und ein Hauptmerkmal einer neuen Anwendung hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte elegant und ansprechend sein, begleitet von wirkungsvoller, moderner Musik. Sorgen Sie für Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel einfügen und auf HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte zurückgreifen.
Stellen Sie sich ein überzeugendes 50-sekündiges Social-Media-Kommunikationsvideo vor, das sich an Content-Ersteller und Marketingagenturen richtet und die Einfachheit der AI-Videoerstellung zeigt. Die visuellen und akustischen Elemente sollten trendig und visuell reichhaltig sein, mit einem zeitgemäßen Soundtrack, der Aufmerksamkeit erregt. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um den Inhalt perfekt für verschiedene Plattformen anzupassen und professionelle Videos zugänglich zu machen.
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Teamkommunikations-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Kommunikationsvideos für Ihr Team, um das Engagement und die Klarheit in allen internen Nachrichten und Updates zu steigern.

Erstellen Sie Ihr Video
Beginnen Sie mit einer professionellen Vorlage oder erstellen Sie von Grund auf mit unserer intuitiven Benutzeroberfläche. Wählen Sie aus verschiedenen Szenen, die zu Ihrer Botschaft passen, um eine solide Grundlage für Ihre Videoproduktion zu schaffen.
Fügen Sie Ihre Botschaft und visuelle Inhalte hinzu
Geben Sie Ihr Skript ein, um Voiceovers zu generieren, und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Kommunikationsvideos zu präsentieren. Bereichern Sie Ihre Inhalte weiter mit Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek.
Anwenden von Branding und Überprüfung
Passen Sie Ihr Video mit dem Logo und den Markenfarben Ihres Teams mithilfe der Branding-Kontrollen an. Fügen Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und überprüfen Sie dann das Endergebnis, um sicherzustellen, dass es den professionellen Standards entspricht.
Exportieren und Teilen
Wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis und exportieren Sie Ihr hochwertiges Video aus unserem Teamkommunikations-Videoersteller. Teilen Sie es nahtlos über interne Kommunikationskanäle, um Ihr Team effektiv zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die interne Kommunikation & Moral

Produzieren Sie inspirierende Kommunikationsvideos, um die Teammoral zu stärken und klare, ansprechende interne Botschaften zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Marketingvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Marketingvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen, indem es professionelle Vorlagen für einen reibungslosen kreativen Prozess nutzt. Dies stellt sicher, dass Ihre Kommunikationsvideos hervorstechen und bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Teamkommunikations-Videoersteller?

HeyGen vereinfacht die interne Kommunikation, indem es Teams ermöglicht, schnell Schulungsvideos, Updates und mehr zu erstellen, indem es Text-zu-Video aus Skripten verwendet. Es fördert die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass die Botschaft in Ihrer Organisation klar vermittelt wird.

Wie benutzerfreundlich ist HeyGen für die allgemeine Videoproduktion?

HeyGen macht die Erstellung professioneller Videos mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und umfangreichen Bibliothek von Vorlagen zugänglich. Sie können Videos einfach mit einem einfachen Text-zu-Video-Prozess erstellen, wodurch komplexe Videobearbeitungsschritte reduziert werden.

Für welche Arten von professionellen Videos ist HeyGen am besten geeignet?

HeyGen ist ideal für eine Vielzahl von professionellen Videos, einschließlich Produktvideos, Verkaufsvideos, Videodemos und Supportvideos. Seine AI-Videoerstellungsfähigkeiten, einschließlich anpassbarer AI-Avatare und Branding-Kontrollen, ermöglichen es Ihnen, konsistente, hochwertige Inhalte für jeden geschäftlichen Bedarf zu liefern.

