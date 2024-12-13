Video-Generator für Teamkommunikation für moderne Teams

Verwandeln Sie Skripte in dynamische Teamkommunikationsvideos mit KI-gestütztem Text-zu-Video aus Skripten, um Engagement und Klarheit zu verbessern.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das sich an kleine Geschäftsinhaber und Teamleiter richtet und zeigt, wie HeyGen als ultimativer Video-Generator für die Teamkommunikation fungiert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit einem schwungvollen Audiotrack, der die Einfachheit der Erstellung ansprechender Inhalte mit Text-zu-Video aus Skripten und lebensechten KI-Avataren hervorhebt, um interne Updates und Ankündigungen zu optimieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketingvideo für Marketingfachleute und Content-Ersteller, das demonstriert, wie HeyGen die Erstellung überzeugender Erklärvideos vereinfacht. Verwenden Sie einen modernen, energetischen visuellen und audiovisuellen Stil, der die umfangreiche Auswahl an Vorlagen und Szenen sowie die reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung betont, um schnell wirkungsvolle Kampagnen zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges informatives Video, das sich an HR-Abteilungen und Schulungsmanager richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen bei der Erstellung wirkungsvoller Schulungsvideos veranschaulicht. Der Ton sollte freundlich und autoritativ sein, mit einem konsistenten Markenästhetik, die Sprachgenerierung und automatische Untertitel/Untertitel für personalisierte KI-Lernerfahrungen nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein motivierendes 30-sekündiges Video für Projektmanager und Remote-Teams, das sich darauf konzentriert, wie HeyGen die Zusammenarbeit für globale Teams verbessert. Der visuelle und akustische Stil sollte kollaborativ und vielfältig sein und zeigen, wie nahtloses Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte sowie anpassbare KI-Avatare eine konsistente Kommunikation über verschiedene Plattformen und Kulturen hinweg ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für Teamkommunikation funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre interne Kommunikation und erstellen Sie ansprechende, markengerechte Videos für Ihr Team mit leistungsstarken KI-Tools, um Zusammenarbeit und Klarheit zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihres Kommunikationsskripts. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus Skripten generiert automatisch den ersten Videodraft und nutzt die Leistungsfähigkeit eines KI-Video-Generators.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen und ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für Ihr Team zu gewährleisten.
3
Step 3
Personalisieren und branden
Verfeinern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen und nutzen Sie die Sprachgenerierung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und konsistent übermittelt wird, indem Sie unseren KI-Video-Maker verwenden.
4
Step 4
Teilen und zusammenarbeiten
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team an Feedback, bevor Sie Ihre ausgefeilte Kommunikation für den internen Gebrauch verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie ansprechende interne Kommunikation

.

Erstellen Sie wirkungsvolle motivierende und informative Videos, um Ihr Team zu inspirieren und zu verbinden und eine stärkere interne Kommunikation zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was ist HeyGen und wie vereinfacht es die Erstellung von KI-Videos?

HeyGen ist ein leistungsstarker KI-Video-Generator, der Text in professionelle Videos mit realistischen KI-Avataren und Stimmen verwandelt. Es rationalisiert die Inhaltserstellung und ermöglicht es Einzelpersonen und Teams, schnell und effizient hochwertige Videos mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu produzieren.

Wie erleichtert HeyGen effektive Teamkommunikation und Zusammenarbeit?

HeyGen ermöglicht es Teams, nahtlos an Videoprojekten zusammenzuarbeiten, indem mehrere Benutzer Inhalte erstellen und verfeinern können. Es dient als intuitiver Video-Generator für die Teamkommunikation und stellt sicher, dass konsistente, markengerechte Botschaften über globale Teams hinweg durch gemeinsame Ressourcen und Arbeitsabläufe vermittelt werden.

Kann ich mit HeyGen Videos aus Text mit KI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend als Text-zu-Video-KI-Generator geeignet, der es Ihnen ermöglicht, Skripte einzugeben und aus einer Vielzahl von KI-Avataren auszuwählen. Diese Fähigkeit umfasst fortschrittliche Sprachklon- und Lippensynchronisationsfunktionen für hochgradig ansprechende und personalisierte Videoinhalte.

Für welche Arten von Inhalten kann ich den KI-Video-Maker von HeyGen verwenden?

Der vielseitige KI-Video-Maker von HeyGen unterstützt eine breite Palette von Inhaltserstellungen, von ansprechenden Marketingvideos und detaillierten Erklärvideos bis hin zu umfassenden Schulungsvideos. Seine markengerechten Vorlagen und Anpassungsoptionen sorgen dafür, dass Ihre Videos immer mit Ihrer Marke übereinstimmen und für Geschäfts- und Kundenerfahrungsbedürfnisse geeignet sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo