Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, klares und instruktives Coaching-Video für HR-Abteilungen, das ein neues Mitarbeiter-Wellness-Programm vorstellt. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der mit einer ruhigen Stimme die wichtigsten Informationen vermittelt und demonstriert, wie HeyGens AI-Avatare komplexe Themen effektiv übermitteln können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 30-sekündige dynamische Video-Werbung für Marketingteams, die die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung überzeugender Inhalte zeigt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit modernen Grafiken und mitreißender Musik sein und hervorheben, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen den kreativen Prozess vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges informatives Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur und wesentliche Onboarding-Schritte detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte freundlich und schrittweise sein, mit klarer Erzählung und Erklärungen auf dem Bildschirm, und die Zugänglichkeit betonen, die durch HeyGens automatische Untertitel/Captions bereitgestellt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Team-Coaching-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie ansprechende und effektive Coaching-Videos für Ihr Team mit AI-gestützter Effizienz, um Ihre Schulungsmethoden mühelos und wirkungsvoll zu transformieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Coaching-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Coaching-Botschaft. Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre schriftlichen Inhalte in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren", um Ihren Coach zu repräsentieren. Personalisieren Sie deren Aussehen und Stimme, um den Bedürfnissen Ihres Teams gerecht zu werden und Ihre Botschaft konsistent zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Audio hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie Ihrem Video automatisch "Untertitel/Captions" hinzufügen. Sie können auch professionelle Voiceovers für eine polierte Präsentation generieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Team-Coaching-Video und nutzen Sie die Option "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte", um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Inhalte mühelos mit Ihrem Team.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie inspirierende Coaching-Videos

Erstellen Sie motivierende Coaching-Videos, um Teams zu inspirieren und zu leiten, eine positive Lernumgebung zu fördern und die Leistung zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den kreativen Prozess bei der Erstellung von Coaching-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein wahrer Team-Coaching-Video-Maker zu werden, indem es eine Vielzahl anpassbarer Video-Vorlagen und lebensechter AI-Avatare bietet. Dies vereinfacht den Videoerstellungsprozess, sodass Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren und beeindruckende visuelle Effekte ohne komplexe Bearbeitungstools erzielen können.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur schnellen Erstellung ansprechender Schulungsvideos?

HeyGen optimiert die Inhaltsproduktion mit seiner leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Skripte mühelos in dynamische Schulungsvideos zu verwandeln. Sie können auch Bildschirmaufnahmen nutzen und Hintergrundmusik integrieren, um Ihre Inhalte wirkungsvoller zu gestalten.

Kann ich die visuellen Elemente und das Branding meiner Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen, einschließlich Branding-Kontrollen wie das Hinzufügen Ihres Logos und Ihrer bevorzugten Farben, um Ihre Videos zu personalisieren. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und verschiedene visuelle Effekte anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Wie vereinfacht HeyGen das Teilen und Verteilen erstellter Videoinhalte?

HeyGen macht das Teilen Ihrer sorgfältig erstellten Videos mit flexiblen Exportoptionen und Größenanpassungen des Seitenverhältnisses einfach. Dies stellt sicher, dass Ihre hochwertigen Videoinhalte für jede Plattform bereit sind und vereinfacht Ihren Workflow von der Videoerstellung bis zur Verteilung.

