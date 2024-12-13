Team-Coaching-Videogenerator: Erstellen Sie ansprechende L&D-Inhalte

Erstellen Sie ansprechende Team-Coaching-Videos mit benutzerdefinierten AI-Avataren, um die Lern- und Entwicklungsergebnisse zu verbessern.

452/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein professionelles 45-Sekunden-Video für Lern- und Entwicklungsprofis, das zeigt, wie HeyGen als effektiver Team-Coaching-Videogenerator dienen kann. Der visuelle Ansatz sollte sauber und autoritativ sein, begleitet von einer ruhigen, ermutigenden Stimme. Heben Sie die Kraft der AI-Avatare von HeyGen hervor, um konsistente und personalisierte Schulungsvideos zu liefern, die sicherstellen, dass jedes Teammitglied klare Anweisungen erhält.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein freundliches 60-Sekunden-Tutorial-Video für Content-Ersteller und Nicht-Designer, das die Einfachheit der Videoproduktion mit HeyGen veranschaulicht. Die Ästhetik sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit einer klaren, schrittweisen Erzählung. Betonen Sie, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen einen schnellen Start zur Produktion polierter Produkt-Erklärvideos oder Social-Media-Inhalte bieten, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 30-Sekunden-Video für globale Unternehmen, das zeigt, wie die HeyGen AI-Videoplattform eine schnelle Lokalisierung von Inhalten ermöglicht. Der visuelle Stil sollte elegant und global ausgerichtet sein, mit einer dynamischen, mehrsprachigen Stimme. Konzentrieren Sie sich auf HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, die mühelos neue Sprachen zu ansprechenden Videos hinzufügt und so ein breiteres internationales Publikum mit minimalem Aufwand erreicht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Team-Coaching-Videogenerator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Team-Coaching-Sitzungen in ansprechende, professionelle Videos mit AI. Erstellen Sie mühelos dynamische Schulungsinhalte für die Entwicklung Ihres Teams.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Coaching-Inhalte. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video-aus-Skript"-Funktion, um Ihre Worte sofort in eine Video-Grundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie einen "AI-Avatar", der Ihre Marke oder Ihren Coaching-Stil am besten repräsentiert. Unsere vielfältige Auswahl an Avataren hilft, Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video weiter, indem Sie professionelle "Voiceover-Generierung" nutzen oder automatische Untertitel aktivieren, um Barrierefreiheit und Klarheit für Ihr Team zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Schulungsvideos
Sobald das Video perfektioniert ist, können Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen "exportieren", bereit zur Verteilung als effektive Schulungsvideos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie motivierende Coaching-Inhalte

.

Erstellen Sie inspirierende und aufbauende Videobotschaften mit AI, um Ihre Teams zu motivieren und ein positives und leistungsstarkes Umfeld zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Videos für Schulungen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Videos für Schulungen und Lern- und Entwicklungsprogramme zu erstellen, indem AI-Avatare und diverse Videovorlagen genutzt werden. Dies vereinfacht den Videoproduktionsprozess und erleichtert die Erstellung wirkungsvoller Inhalte.

Was macht HeyGen zu einem führenden AI-Videogenerator für Unternehmen?

HeyGen zeichnet sich als leistungsstarker AI-Videogenerator aus, der Text mühelos in Video umwandelt. Es ermöglicht die schnelle Produktion professioneller Inhalte, von Produkterklärungen bis hin zu Social-Media-Updates, ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

Kann ich mit HeyGen Markenbeständigkeit und professionelle Voiceovers sicherstellen?

Ja, die AI-Videoplattform von HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie hochwertige Voiceover-Generierung. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoproduktion perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und professionell klingt.

Unterstützt HeyGen die Verwendung von AI-Avataren und benutzerdefinierten Untertiteln?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare in Ihre Videos zu integrieren und automatisch genaue Untertitel für Barrierefreiheit zu generieren. Dies erhöht das Engagement und die Reichweite Ihrer Videoinhalte auf verschiedenen Plattformen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo