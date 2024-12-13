Team-Ankündigungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie fesselnde Updates

Gestalten Sie schnell überzeugende Team-Ankündigungen mit professionell gestalteten Vorlagen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, warmes und einladendes Team-Ankündigungsvideo, um ein neues Teammitglied dem gesamten internen Team vorzustellen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Sprachgenerierung, um einen freundlichen, professionellen Ton zu erzeugen und visuell einfache Grafiken einzubinden, um deren Rolle und Erfahrung hervorzuheben.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 60-sekündige, energiegeladene und informative interne Produktankündigung für Abteilungsleiter und Projektbeteiligte. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um wichtige Funktionen mit modernen visuellen Elementen und einem mitreißenden Soundtrack zu präsentieren, perfekt für ein dynamisches Ankündigungsvideo.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, aufbauendes und feierliches Video, um einen bedeutenden Meilenstein des Unternehmens mit der gesamten Firma und externen Partnern zu teilen. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um dynamische Textanimationen zu erstellen und mit automatischen Untertiteln/Kapiteln Klarheit zu gewährleisten, um eine inspirierende Botschaft zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges, klares und prägnantes Video, um ein wichtiges Richtlinien-Update oder eine Erinnerung an alle Mitarbeiter zu kommunizieren. Verwenden Sie einen AI-Avatar, um die Nachricht mit einem autoritativen, aber zugänglichen Ton zu übermitteln, und stellen Sie sicher, dass das Video durch Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis auf verschiedenen Plattformen zugänglich ist, um diesen Prozess der Ankündigungserstellung effizient zu gestalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Team-Ankündigungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Team-Ankündigungen, von atemberaubenden visuellen Elementen bis hin zu überzeugenden Erzählungen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft kraftvoll in Ihrer Organisation ankommt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Videoinhalt
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts und nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um dynamische Szenen für Ihre Ankündigung zu generieren.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie realistische AI-Avatare hinzufügen, die Ihre Ankündigung erzählen und sie für Ihr Team ansprechender machen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Stil an
Passen Sie das Aussehen und die Haptik Ihres Videos mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an, um sicherzustellen, dass Ihre Ankündigung perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre endgültige Ankündigung
Stellen Sie maximale Reichweite und Zugänglichkeit sicher, indem Sie automatische Untertitel/Kapiteln aktivieren, und exportieren Sie dann Ihr poliertes Video im erforderlichen Format zur Verteilung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle interne Kommunikationsclips

Erstellen Sie schnell fesselnde Videoclips für interne Ankündigungen, um sicherzustellen, dass Ihr Team informiert und verbunden bleibt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Team-Ankündigungsvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung fesselnder Team-Ankündigungsvideos mit seinem intuitiven AI-Video-Editor. Sie können anpassbare Vorlagen nutzen, Text sofort in Video umwandeln und sogar realistische AI-Avatare einsetzen, um Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für professionelle Promo-Videos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben und spezifische visuelle Elemente in Ihre Promo-Videos zu integrieren. Mit anpassbaren Vorlagen und Zugriff auf Stockfotos, Videos und Musik wird Ihr Inhalt immer mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann HeyGen hochwertige Ankündigungsvideos für verschiedene Plattformen produzieren?

Absolut. HeyGens AI-gestützte Plattform generiert hochwertige Ankündigungsvideos, die bereit sind, über soziale Medien und andere Kanäle geteilt zu werden. Sie umfasst Funktionen wie automatische Untertitel und Kapiteln sowie Größenanpassung im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft überall perfekt präsentiert wird.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare und Sprachübertragungen Videoankündigungen?

HeyGens fortschrittliche AI-Avatare und die fortschrittliche Sprachgenerierung verwandeln einfachen Text in dynamische Videoankündigungen. Dies ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos mit menschlich klingenden Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript zu erstellen, was Zeit und Ressourcen bei traditionellen Filmaufnahmen spart.

