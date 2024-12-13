Video-Generator zur Teamausrichtung: Schaffen Sie schnell kohäsive Teams

Richten Sie Ihr Team aus, steigern Sie das Engagement und optimieren Sie die interne Kommunikation mit professionellen Video-Vorlagen und Szenen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Leiter und Projektmanager, das zeigt, wie HeyGen als leistungsstarker Video-Generator zur Teamausrichtung funktioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmfreigabe kombiniert mit Datenvisualisierungen auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine selbstbewusste, artikulierte AI-Sprachübertragung. Dieses Video demonstriert die nahtlose Integration von AI-Avataren, um komplexe technische Updates zu personalisieren und sicherzustellen, dass alle Ingenieurteams auf dem gleichen Stand sind.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Remote- und verteilte Teams, das darauf abzielt, das Teamengagement zu fördern und als schneller Video-Generator zur Teamausrichtung zu dienen. Der visuelle Stil sollte lebendig und optimistisch sein, mit diversen, lächelnden Teammitgliedern in verschiedenen virtuellen Umgebungen, gepaart mit einem fröhlichen, ermutigenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell tägliche oder wöchentliche Updates zu erstellen und eine klare Kommunikation über alle Zeitzonen hinweg sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Video für interne Kommunikationsmanager, das wichtige Unternehmensankündigungen hervorhebt, um die interne Kommunikation zu verbessern. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und dynamisch sein, mit benutzerdefiniertem Branding, energetischen Übergängen und einer freundlichen, professionellen Sprachübertragung. Dieses Video sollte HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell überzeugende Botschaften zusammenzustellen, die bei den Mitarbeitern Anklang finden und die allgemeine Moral steigern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Abteilungsweiterbildung, das die Bedeutung von Teamzusammenhalt betont. Die visuelle Präsentation sollte klar und sehr informativ sein, mit Schritt-für-Schritt-Illustrationen, animierten Diagrammen und einer ruhigen, erklärenden Sprachübertragung. Stellen Sie die Zugänglichkeit für globale Teams sicher, indem Sie HeyGens automatisierte Untertitel verwenden, um wichtige Informationen für diverse Zielgruppen zu übersetzen und anzuzeigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator zur Teamausrichtung funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende Videos, um den Teamzusammenhalt zu fördern und sicherzustellen, dass alle mit Ihrer Botschaft übereinstimmen, egal wo sie sich befinden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihr Skript ein oder schreiben Sie es, indem Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Ihre Nachricht in ein ansprechendes Video zu verwandeln. Dies bildet die Grundlage für klare interne Kommunikation.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihr Skript präsentiert. Dies verleiht Ihren Videos eine menschliche Note und macht sie für Ihre Remote- oder verteilten Teams persönlicher und ansprechender.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Verfeinern Sie Ihr Video mit Ihrer einzigartigen Markenidentität. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz sicherzustellen und Ihre Botschaft in allen internen Kommunikationsbemühungen zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und verwenden Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es für jede Plattform vorzubereiten. Teilen Sie es weit, um eine schnelle Teamausrichtung sicherzustellen und den Teamzusammenhalt insgesamt zu stärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie den Teamzusammenhalt mit motivierenden Updates

.

Erstellen Sie inspirierende Videobotschaften und Updates, um Remote-Teams zu motivieren, Unternehmenswerte zu stärken und ein starkes Gefühl des Teamzusammenhalts zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos zur Teamausrichtung?

HeyGens AI-Video-Generator ermöglicht es Nutzern, schnell ansprechende Videos für die Teamausrichtung und interne Kommunikation zu erstellen. Mit intuitiven Vorlagen und Szenen können Sie mühelos wirkungsvolle Botschaften für Remote- oder verteilte Teams erstellen, die den Teamzusammenhalt und das Engagement fördern.

Kann HeyGen AI-Avatare für die Text-zu-Video-Erstellung nutzen?

Absolut! HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare, um Ihre Skripte in polierte, professionelle Videos zu verwandeln. Unsere ausgeklügelte Text-zu-Video aus Skript-Technologie umfasst AI-Sprachschauspieler-Funktionen und einen AI-Untertitel-Generator, der klare und konsistente Kommunikation für all Ihre Bedürfnisse sicherstellt.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für interne Kommunikation und Schulung?

HeyGen ist auf Effizienz ausgelegt und bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen, die die Videoproduktion für interne Kommunikation und Schulungsvideos beschleunigen. Dies ermöglicht es Teams, schnell hochwertige, ansprechende Videos zu erstellen, die die Kommunikation und das Teamengagement insgesamt verbessern.

Wie kann ich sicherstellen, dass meine HeyGen-Videos die Markenidentität beibehalten?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens direkt in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video, von Team-Updates bis hin zu Schulungsmaterialien, Ihre Markenidentität verstärkt und ansprechende Videos erstellt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo