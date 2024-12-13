Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Leiter und Projektmanager, das zeigt, wie HeyGen als leistungsstarker Video-Generator zur Teamausrichtung funktioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmfreigabe kombiniert mit Datenvisualisierungen auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine selbstbewusste, artikulierte AI-Sprachübertragung. Dieses Video demonstriert die nahtlose Integration von AI-Avataren, um komplexe technische Updates zu personalisieren und sicherzustellen, dass alle Ingenieurteams auf dem gleichen Stand sind.

Video Generieren