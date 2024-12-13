Lehrvideo-Generator: Erstellen Sie sofort fesselnde Lektionen

Gestalten Sie wirkungsvolle Bildungsvideos mit KI-Sprachübertragungen, die Klarheit und Engagement für jeden Schüler, jederzeit gewährleisten.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein lebendiges, 45-sekündiges Bildungsvideo für junge Lernende, in dem ein freundlicher KI-Avatar sie durch ein unterhaltsames Wissenschaftsexperiment führt. Der visuelle Stil sollte hell animiert und ansprechend sein, ergänzt durch eine fröhliche, ermutigende Sprachübertragung, die komplexe Themen für Grundschüler leicht verständlich macht, ideal für einen Bildungs-Videoersteller.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an erwachsene Fachleute richtet, die neue Branchenvorschriften verstehen müssen. Verwenden Sie saubere, infografikartige Vorlagen und Szenen, um Daten zu präsentieren, mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die über Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird, um Klarheit und Prägnanz für dieses Beispiel eines Lehrvideo-Generators in der Bildungsinhalts-Erstellung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Demonstrieren Sie die Effektivität von animierten Videos, indem Sie einen dynamischen 30-sekündigen Clip für fortgeschrittene Sprachschüler zur Wortschatzaneignung entwerfen. Das Video sollte interaktive animierte Szenen und klar gesprochene Dialoge verwenden, ergänzt durch präzise Untertitel und vielfältige visuelle Medien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein fesselndes Erlebnis in der Bildungsinhalts-Erstellung zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gehen Sie auf den Bedarf vielbeschäftigter Pädagogen nach schneller, wirkungsvoller beruflicher Weiterbildung ein, indem Sie ein überzeugendes 15-sekündiges Kurzvideo erstellen. Dieses Stück, das sich auf effiziente Bildungsinhalts-Erstellung konzentriert, sollte einen inspirierenden visuellen Stil mit schnellen Schnitten und einer motivierenden Stimme aufweisen, die ein prägnantes Skript in eine Videoerstellung mit umsetzbaren Ratschlägen verwandelt, geeignet für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, und einen kraftvollen Lehrvideo-Generator verkörpert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Lehrvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in fesselnde Videos mit KI-gestützten Tools, die für Pädagogen und Schüler entwickelt wurden, um das Lernen zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre Lehrinhalte direkt in HeyGen ein, um die Text-zu-Video-Erstellung zu nutzen und die Grundlage Ihrer Lektion zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Lektion visuell darzustellen und Ihr Lehrvideo für Schüler ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie fesselnde Sprachübertragungen hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende KI-Sprachübertragungen für Ihr Skript, um eine klare und konsistente Erzählung für Ihr Bildungsvideo zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Bildungsvideo mit automatischen Untertiteln und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit, um Pädagogen und Schüler zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche Videolektionen, um fortgeschrittene Themen für Schüler zugänglich und verständlich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von fesselnden Bildungsvideos für Pädagogen und Schüler?

HeyGen dient als leistungsstarker "Bildungsvideo-Ersteller", der es "Pädagogen und Schülern" ermöglicht, ansprechende "Bildungsinhalte" mühelos zu erstellen. Benutzer können vorgefertigte "Vorlagen" und "KI-Avatare" nutzen, um "animierte Videos" zum Leben zu erwecken und das Lernerlebnis zu verbessern.

Welche kreativen Anpassungsoptionen stehen für animierte Videos zur Verfügung, die mit HeyGen erstellt wurden?

HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur "Anpassung von Videos", sodass Benutzer "Stockfotos und -videos" sowie eine vielfältige "Musikbibliothek" einbinden können. Unser "Online-Video-Editor" unterstützt auch Branding-Kontrollen, um eine konsistente visuelle Identität in all Ihren Inhalten zu wahren.

Kann ich mühelos ein Skript in ein animiertes Video mit HeyGens KI-Video-Generator umwandeln?

Absolut, HeyGen glänzt als "Text-zu-Video-Generator", der eine nahtlose "Skript-zu-Video-Erstellung" ermöglicht. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens "KI-Video-Generator" produziert hochwertige "animierte Videos" mit natürlich klingenden "KI-Sprachübertragungen".

Unterstützt HeyGen die Integration von KI-Avataren und automatischen Untertiteln in generierten Videos?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, realistische "KI-Avatare" in ihre "Lehrvideo-Generator"-Projekte einzubinden, zusammen mit automatischen "Untertiteln" für Barrierefreiheit. Dies stellt sicher, dass Ihr "Bildungsvideo-Ersteller"-Inhalt sowohl visuell ansprechend als auch leicht verständlich für ein breiteres Publikum ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo