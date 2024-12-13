Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein lebendiges, 45-sekündiges Bildungsvideo für junge Lernende, in dem ein freundlicher KI-Avatar sie durch ein unterhaltsames Wissenschaftsexperiment führt. Der visuelle Stil sollte hell animiert und ansprechend sein, ergänzt durch eine fröhliche, ermutigende Sprachübertragung, die komplexe Themen für Grundschüler leicht verständlich macht, ideal für einen Bildungs-Videoersteller.

Video Generieren