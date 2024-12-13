Erstellen Sie ein 60-sekündiges AI-Bildungsvideo für Universitätsstudenten, das die Prinzipien der Quantenverschränkung erklärt. Der visuelle Stil sollte ein anspruchsvolles animiertes Bildungsvideo sein, das abstrakte Grafiken und sanfte Übergänge integriert, ergänzt durch eine präzise, autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die komplexen Informationen zu präsentieren, und verwenden Sie die Sprachgenerierung für eine kristallklare Audioausgabe.

