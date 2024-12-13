Für neue Lehrkräfte, die AI-Tools erkunden, wird ein kurzes 1-minütiges Einführungsvideo benötigt, um zu demonstrieren, wie ein AI-Videogenerator die Inhaltserstellung vereinfacht. Dieses Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einer fröhlichen und freundlichen AI-Stimme haben, die speziell die Einfachheit hervorhebt, ein einfaches Skript in ein professionelles Video zu verwandeln, indem die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen genutzt wird, die eine intuitive Benutzeroberfläche für vielbeschäftigte Lehrer bietet.

