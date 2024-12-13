Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos perfekt mit der Identität Ihrer Organisation übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten integrieren und verschiedene Videovorlagen als Ausgangspunkt nutzen. Dies stellt sicher, dass jedes von Ihnen erstellte Inhaltstück professionell und markengerecht ist.