Stellen Sie sich ein einminütiges Video vor, das für neu eingestellte Lehrer entworfen wurde und einen einladenden und informativen Überblick über die wesentlichen digitalen Werkzeuge bietet, die in der Schule verwendet werden. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit einem AI-Avatar, der die Interface-Elemente demonstriert, ergänzt durch eine freundliche und klare AI-Sprachausgabe. Dieser "Lehrer-Trainingsvideo-Generator" kann neues Personal schnell in die Abläufe einführen und nutzt HeyGens AI-Avatare für eine ansprechende Präsentation.

Video Generieren